Estetikle bambaşka biri olmuştu! Fenomen Meryem Can süper minisiyle gecelerde şov yaptı

2014'ten beri YouTube'da içerik üreten sosyal medya fenomeni Meryem Can, iddialı paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor. Dünyaca ünlü bir giyim markasının reklam yüzü olan Meryem Can, süper minili kombiniyle Galata Köprüsü'nde poz verdi.

Meryem Can'ın iddialı paylaşımını Murat Ceylan, Zeynep Özkaya ve Ezgi Fındık gibi isimler de beğendi.

YouTube'da 5 milyona yakın abonesi olan Meryem Can'ın Instagram'da ise 2 milyona yakın takipçisi mevcut.

Burun estetiği yaptırdıktan sonra bambaşka birine dönüşen Meryem Can, değişimiyle ilgi odağı oluyor.

Meryem Can, burun estetiği sürecini YouTube'da aboneleriyle paylaşmıştı.



