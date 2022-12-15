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  4. Estetikle bambaşka biri olmuştu! Fenomen Meryem Can süper minisiyle gecelerde şov yaptı

Estetikle bambaşka biri olmuştu! Fenomen Meryem Can süper minisiyle gecelerde şov yaptı

15.12.2022 14:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Estetik operasyonlardan sonra bambaşka birisine dönüşen ünlü YouTuber Meryem Can, süper minili pozlarıyla İstanbul gecelerinde şov yaptı. Meryem Can'ın paylaşımına ünlü isimler beğeni yağdırdı.

Estetikle bambaşka biri olmuştu! Fenomen Meryem Can süper minisiyle gecelerde şov yaptı

2014'ten beri YouTube'da içerik üreten sosyal medya fenomeni Meryem Can, iddialı paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor. Dünyaca ünlü bir giyim markasının reklam yüzü olan Meryem Can, süper minili kombiniyle Galata Köprüsü'nde poz verdi.

Estetikle bambaşka biri olmuştu! Fenomen Meryem Can süper minisiyle gecelerde şov yaptı

Meryem Can'ın iddialı paylaşımını Murat Ceylan, Zeynep Özkaya ve Ezgi Fındık gibi isimler de beğendi.

Estetikle bambaşka biri olmuştu! Fenomen Meryem Can süper minisiyle gecelerde şov yaptı

YouTube'da 5 milyona yakın abonesi olan Meryem Can'ın Instagram'da ise 2 milyona yakın takipçisi mevcut.

Estetikle bambaşka biri olmuştu! Fenomen Meryem Can süper minisiyle gecelerde şov yaptı

Burun estetiği yaptırdıktan sonra bambaşka birine dönüşen Meryem Can, değişimiyle ilgi odağı oluyor.

Estetikle bambaşka biri olmuştu! Fenomen Meryem Can süper minisiyle gecelerde şov yaptı

Meryem Can, burun estetiği sürecini YouTube'da aboneleriyle paylaşmıştı.

Estetikle bambaşka biri olmuştu! Fenomen Meryem Can süper minisiyle gecelerde şov yaptı

Estetikle bambaşka biri olmuştu! Fenomen Meryem Can süper minisiyle gecelerde şov yaptı

Estetikle bambaşka biri olmuştu! Fenomen Meryem Can süper minisiyle gecelerde şov yaptı

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