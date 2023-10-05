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  4. Estetikleriyle gündemdeydi! Buket Aydın ticarete atıldı! Yeni işi bakın neymiş

Estetikleriyle gündemdeydi! Buket Aydın ticarete atıldı! Yeni işi bakın neymiş

05.10.2023 10:19 | Son Güncelleme:
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Yıllar içindeki değişimi, özel hayatı ve açıklamalarıyla gündemden düşmeyen eski haber spikeri Buket Aydın şimdi de yeni işiyle gündeme geldi. Kendi markasını kuran ünlü isim yeni işini sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla duyurdu.

Özel hayatı ve yaptırdığı estetiklerle sık sık gündeme gelen eski haber spikeri Buket Aydın şimdi de ticarete atıldı. Bir süredir ekranlardan uzak olan Aydın, kendi markasını kurarak güzellik merkezi açtı.

Buket Aydın 1

Yeni işiyle konuşulmaya başlanan Aydın'a sosyal medyada 'Hayırlı olsun' ve tebrik mesajları yağdı. Aldığı tebrik kartını paylaşarak "Gözyaşım pıt" notunu düşen Aydın, heyecanını takipçileriyle paylaştı.

Buket Aydın 2

Geçtiğimiz günlerde Müge ile Gülşen'le 2. Sayfa programına konuk olan Buket Aydın açıklamalarıyla uzun süre gündemde kalmıştı. Aydın, daha fazla estetik yaptıracağını ve bebeklerin kordon kanından elde edilen kök hücre tedavisini yaptırcağını açıklamıştı.

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Aydın'ın açıklaması şöyleydi; "Sünnet derisinden alınan kök hücre çok yaygın ama ben onu yaptırmayacağım. Çok doğru bulunmuyor. Esas popüler olan; bebeklerin kordon kanından elde edilen bir kök hücre var, bunun yüze enjektesi... Bunu deneyeceğim"

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