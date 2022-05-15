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Estetikleriyle gündeme gelen fenomen doktor Berika Demir'den göbek dekolteli poz!

15.05.2022 11:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenomen doktor Berika Demir estetik operasyonlarla adeta başka birine dönüşmüş ve değişimiyle uzun süre konuşulmuştu. Sosyal medyada paylaşımlarına devam eden Demir, göbek dekolteli pozuyla dikkat çekti.

Estetikleriyle gündeme gelen fenomen doktor Berika Demir'den göbek dekolteli poz!

Sosyal medya fenomeni Berika Demir, paylaşımlarına aktif olarak devam ediyor. Instagram hesabından motivasyon, yaşam tarzı içeriklerini takipçileriyle paylaşan Demir, dekolteli pozuyla gündeme geldi.

Estetikleriyle gündeme gelen fenomen doktor Berika Demir'de göbek dekolteli poz!

BERİKA DEMİR'DEN GÖBEK DEKOLTELİ POZ

1995 doğumlu 27 yaşındaki Berika Demir'in Instagram'da 1,9 milyon takipçisi bulunuyor.

Estetikleriyle gündeme gelen fenomen doktor Berika Demir'de göbek dekolteli poz!

Daha önce oyunculuk deneyimi de olan fenomen doktor estetik operasyonlarla gündeme gelmişti.

Estetikleriyle gündeme gelen fenomen doktor Berika Demir'de göbek dekolteli poz!

Son zamanlarda imaj değiştiren Demir, saçlarını bir süredir sarı kullanmaya devam ediyor.

Estetikleriyle gündeme gelen fenomen doktor Berika Demir'de göbek dekolteli poz!

Göbek dekolteli pozunu paylaşan Demir tarzıyla da adından söz ettiriyor.

Estetikleriyle gündeme gelen fenomen doktor Berika Demir'de göbek dekolteli poz!

Sosyal medyanın popüler isimlerinden biri olan Demir, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde eğitim aldı.

Estetikleriyle gündeme gelen fenomen doktor Berika Demir'de göbek dekolteli poz!

Modellik de yapan fenomen, Masal Şatosu adlı çocuk projesinde yer aldı.

Estetikleriyle gündeme gelen fenomen doktor Berika Demir'de göbek dekolteli poz!

Estetikleriyle gündeme gelen fenomen doktor Berika Demir'de göbek dekolteli poz!

Estetikleriyle gündeme gelen fenomen doktor Berika Demir'de göbek dekolteli poz!

Estetikleriyle gündeme gelen fenomen doktor Berika Demir'de göbek dekolteli poz!

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