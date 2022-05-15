Estetikleriyle gündeme gelen fenomen doktor Berika Demir'den göbek dekolteli poz!

Sosyal medya fenomeni Berika Demir, paylaşımlarına aktif olarak devam ediyor. Instagram hesabından motivasyon, yaşam tarzı içeriklerini takipçileriyle paylaşan Demir, dekolteli pozuyla gündeme geldi.
1995 doğumlu 27 yaşındaki Berika Demir'in Instagram'da 1,9 milyon takipçisi bulunuyor.
Daha önce oyunculuk deneyimi de olan fenomen doktor estetik operasyonlarla gündeme gelmişti.
Son zamanlarda imaj değiştiren Demir, saçlarını bir süredir sarı kullanmaya devam ediyor.
Göbek dekolteli pozunu paylaşan Demir tarzıyla da adından söz ettiriyor.
Sosyal medyanın popüler isimlerinden biri olan Demir, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde eğitim aldı.
Modellik de yapan fenomen, Masal Şatosu adlı çocuk projesinde yer aldı.
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