Estetiklerle bambaşka biri olan Mükremin Gezgin gelinlik giydi! Altın kemeri dikkat çekti

Geçtiğimiz yıl hamile olduğunu söyleyerek ülke gündeminde büyük tepki yaratan TikTok fenomeni Mükremin Gezgin sosyal medyayı sallamıştı.

Yaşanan bu olaylar sonrası bir süre sessiz kalan Mükremin Gezgin'in tüm sosyal medya hesapları kapatılmıştı. Fenomenin dönüşü sonrası ise değişimi dikkat çekmişti.

Fenomen isim son olarak yaptırdığı estetik operasyonlarla bambaşka bir görünüme kavuşmuştu.

Türkiye gündeminde eleştiri oklarının hedefi haline gelen fenomen şimdi de gelinlik giydi. Gelinlik giyerek altın kemer ve takı takan Mükremin Gezgin paylaşımında "Bu üzerimdeki altınları babam taktı, ben hep doğru söylerim" dedi.



