MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Estetiklerle bambaşka biri olan Mükremin Gezgin gelinlik giydi! Altın kemeri dikkat çekti

Estetiklerle bambaşka biri olan Mükremin Gezgin gelinlik giydi! Altın kemeri dikkat çekti

01.08.2023 15:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TikTok'ta kurguladığı "Hamilelik" konusuyla gündem olan ve sosyal medya kullanıcıları tarafından tepkileri üzerine çeken Mükremin Gezgin, son olarak yaptırdığı estetik operasyonlarla adından söz ettirmişti. Gezgin şimdi de gelinlik giydi ve altınlarıyla dikkat çekti.

Geçtiğimiz yıl hamile olduğunu söyleyerek ülke gündeminde büyük tepki yaratan TikTok fenomeni Mükremin Gezgin sosyal medyayı sallamıştı.

Yaşanan bu olaylar sonrası bir süre sessiz kalan Mükremin Gezgin'in tüm sosyal medya hesapları kapatılmıştı. Fenomenin dönüşü sonrası ise değişimi dikkat çekmişti.

Fenomen isim son olarak yaptırdığı estetik operasyonlarla bambaşka bir görünüme kavuşmuştu.

1

Türkiye gündeminde eleştiri oklarının hedefi haline gelen fenomen şimdi de gelinlik giydi. Gelinlik giyerek altın kemer ve takı takan Mükremin Gezgin paylaşımında "Bu üzerimdeki altınları babam taktı, ben hep doğru söylerim" dedi.

2


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sadrazam torunu mu? "Çeşme'nin yarısı..."Sadrazam torunu mu? "Çeşme'nin yarısı..."
Mehmet Ali Erbil'in kızından sere serpe havuz pozu! Sevgilisi dayanamadıMehmet Ali Erbil'in kızından sere serpe havuz pozu! Sevgilisi dayanamadı
Kızılcık Şerbeti'nin yıldızı bölüm başı bakın ne kadar alıyormuşKızılcık Şerbeti'nin yıldızı bölüm başı bakın ne kadar alıyormuş
Anahtar Kelimeler:
Mükremin Gezgin sosyal medya

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Gömleğinin içinde görünce korkudan dondu! Hareket edemedi

Gömleğinin içinde görünce korkudan dondu! Hareket edemedi

Puma, Adidas, Merrell... Spor ve outdoor ayakkabılarda %40'a varan indirim

Puma, Adidas, Merrell... Spor ve outdoor ayakkabılarda %40'a varan indirim

Çığlık seslerini kimse duymadı! 3 gün boyunca öylece bekledi

Çığlık seslerini kimse duymadı! 3 gün boyunca öylece bekledi

Eski sevgilisini adım adım takip edip...

Eski sevgilisini adım adım takip edip...

İç giyimde Jack Jones kalitesini hissedin! O sette 893 TL indirim

İç giyimde Jack Jones kalitesini hissedin! O sette 893 TL indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.