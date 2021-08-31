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Estetiksiz hali gündem olmuştu! Mine Tugay bakın ilk hangi dizide oynamış!

31.08.2021 12:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemlerin popüler isimleri arasında yer alan Mine Tugay'ın Instagram'a yüklediği her gönderi binlerce beğeni alıyor. 43 yaşındaki Tugay paylaşımları ve fit vücuduyla dikkat çeken isimler arasında gösteriliyor. Estetiksiz hali gündem olan Mine Tugay'ın rol aldığı ilk filmler pek hatırlanmıyor. Mine Tugay bakın ilk hangi dizide oynamış!

Estetiksiz hali gündem olmuştu! Mine Tugay bakın ilk hangi dizide oynamış!

Türkiye'nin en çok takip edilen ve beğeni toplayan kadın oyuncularından biri olan Mine Tugay'ın estetiksiz hali görenleri şaşırtmıştı. Estetiksiz hali uzun bir süre gündem olan Mine Tugay oyunculuğa 1998'de adım attı. Yıllardır ekranlarda olan Mine Tugay'ın rol aldığı ilk dizi birçok kişi tarafından hatırlanmıyor. Mine Tugay bakın ilk hangi dizide oynamış!

Estetiksiz hali gündem olmuştu! Mine Tugay bakın ilk hangi dizide oynamış!

MİNE TUGAY BAKIN İLK HANGİ DİZİDE OYNAMIŞ!

28 Temmuz 1978 Konya doğumlu 43 yaşındaki Mine Tugay 1998'den beri oyunculuk kariyerine devam ediyor. Instagram'da paylaştığı fotoğraflar ile gündem olan ve adından sık sık söz ettiren Mine Tugay'ın gönderileri hayranları tarafından binlerce beğeni alıyor. Instagram'da "minetugay" kullanıcı adı ile paylaşım yapan Tugay'ın eski hali uzun süre gündemde kalmıştı.

Oyunculuk hayatı boyunca birçok televizyon dizisi, sinema projesi, kısa film, tiyatro oyununda yer alan Tugay birçok projede başrolü oynadı. Mine Tugay ilk olarak 1998'de "Karambol Kamil" adlı dizide başrol oyuncusu olarak yer almış. Onun ardından 2002'de "Gülbeyaz" adlı dizide "Başak" rolünü canlandırmış. İnternet dizisi olan "Hükümsüz"e konuk oyuncu olarak katıldı ve Güler Kırel rolüne hayat verdi. Aliye, Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi, Yalan Dünya, Öyle Bir Geçer Zaman ki, Medcezir, Kalp Hırsızı, Çilek Kokusu, Paramparça ve Zalim İstanbul Mine Tugay'ın yer aldığı projeler arasındadır.

İŞTE MİNE TUGAY'IN ALDIĞI ÖDÜLLER

  • 2008 /Sinepark/ Kısa Film Festivali /En İyi Kadın Oyuncu /Yoldaki Kedi
  • VIII. LIONS Tiyatro Ödülleri/ En İyi Kadın Oyuncu/ Karatavuk
  • 2009 /Afife Tiyatro Ödülleri /Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu/ (Küçük Salon) Karatavuk (Tiyatro Dot)

Estetiksiz hali gündem olmuştu! Mine Tugay bakın ilk hangi dizide oynamış!

Estetiksiz hali gündem olmuştu! Mine Tugay bakın ilk hangi dizide oynamış!


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Mine Tugay
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