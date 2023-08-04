Estetiksiz hali olay olmuştu! Birce Akalay makyajsız ve filtresiz poz verdi

'Kuş Uçuşu' dizisinde hayat verdiği Lale karakteri ile gündem olan Birce Akalay, oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çekiyor. 38 yaşındaki Birce Akalay'ın yıldızı Yer Gök Aşk dizisi ile parlamıştı. Sosyal medyayı aktif kullanan Birce Akalay son olarak makyajsız ve filtresiz pozuyla çok konuşuldu.

Geçtiğimiz günlerde etetiksiz hali gündem olan Akalay bu defa makyajsız ve filtresiz poz verdi. Ünlü ismin bu paylaşımı kısa sürede beğeni topladı.

Yer Gök Aşk dizisinde hayat verdiği "Havva" rolüyle ilk olarak tanınan Akalay, birçok dizide yer aldı. 2017 yılında Müjdat Gezen yönetmenliğindeki Yedi Kocalı Hürmüz oyunu ile tiyatroya atıldı.

Bunun dışında Haliç Üniversitesi Konservatuvar Tiyatro Bölümünde öğretim görevlisi olarak dersler verdi. Akalay, son olarak Netflix'te yayımlanan Mezarlık adlı film serisinde "Önem" karakterini canlandırdı.

Başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken ünlü oyuncu estetiksiz halini görenler kısa süreli şok geçirdi.

Akalay'ın eski fotoğraflarını görenler ünlü ismin yanaklarında bişektomi olduğunu iddia etti.

Akalay'ın eski fotoğraflarına bakınca ünlü oyuncunun dudaklarının dolgunlaştığı, kaşlarının da kalınlaştığı da konuşulmuştu.





