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Estetiksiz hali olay olmuştu! Birce Akalay makyajsız ve filtresiz poz verdi

04.08.2023 10:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rol aldığı yapımlar ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Birce Akalay kusursuz güzelliği ve fit hali ile dikkat çekiyor. 39 yaşındaki ünlü ismin en son estetiksiz hali gündem olmuştu. Eski hali herkesi şaşırtan Akalay bu defa makyajsız ve filtresiz bir paylaşım yaptı.

'Kuş Uçuşu' dizisinde hayat verdiği Lale karakteri ile gündem olan Birce Akalay, oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çekiyor. 38 yaşındaki Birce Akalay'ın yıldızı Yer Gök Aşk dizisi ile parlamıştı. Sosyal medyayı aktif kullanan Birce Akalay son olarak makyajsız ve filtresiz pozuyla çok konuşuldu.

Geçtiğimiz günlerde etetiksiz hali gündem olan Akalay bu defa makyajsız ve filtresiz poz verdi. Ünlü ismin bu paylaşımı kısa sürede beğeni topladı.

Birce Akalay paylaşım

Yer Gök Aşk dizisinde hayat verdiği "Havva" rolüyle ilk olarak tanınan Akalay, birçok dizide yer aldı. 2017 yılında Müjdat Gezen yönetmenliğindeki Yedi Kocalı Hürmüz oyunu ile tiyatroya atıldı.

Birce Akalay 3

Bunun dışında Haliç Üniversitesi Konservatuvar Tiyatro Bölümünde öğretim görevlisi olarak dersler verdi. Akalay, son olarak Netflix'te yayımlanan Mezarlık adlı film serisinde "Önem" karakterini canlandırdı.

Birce Akalay 4

Başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken ünlü oyuncu estetiksiz halini görenler kısa süreli şok geçirdi.

Birce Akalay 5

Akalay'ın eski fotoğraflarını görenler ünlü ismin yanaklarında bişektomi olduğunu iddia etti.

Birce Akalay 6

Akalay'ın eski fotoğraflarına bakınca ünlü oyuncunun dudaklarının dolgunlaştığı, kaşlarının da kalınlaştığı da konuşulmuştu.

Birce Akalay ESTETİKSİZ

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