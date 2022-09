Akşama ne pişirsem? diye düşünüyorsanız size bir tavsiyemiz var. Haberimizde derlediğimiz et sote tarifini denemelisiniz. Etli yemeklerin pratik ve lezzetli olanı et sote yemeği özellikle misafir sofralarının da baş tacı haline gelmiş durumda. Et sote yemeğini yapmak isteyenler et sotenin en lezzetli tarifini sorguluyor. İşte tadına doyum olmayan et sote tarifi malzemeleri ve yapılışı...

MALZEMELER 5 yemek kaşığı sıvı yağ

1 yemek kaşığı tereyağı

1 adet soğan

500g kuşbaşı et

2 adet domates

4 adet sivri biber

Pul biber

Karabiber

Kekik

Sıcak su (üzerini geçecek kadar)

Tuz

TARİF Tavaya sıvı yağ ve tereyağını alalım.

Tereyağı eridikten sonra doğranmış soğanı ekleyerek kavuralım.

Kuşbaşı doğranmış eti de ilave edelim.

Tencerenin kapağını kapatalım ve ara ara karıştırarak etler suyunu salıp çekinceye kadar pişirelim.

Doğranmış domates ve doğranmış sivribiberi ilave edelim.

Tencerenin kapağını kapatıp domatesler suyunu salıncaya kadar pişirmeye devam edelim.

Daha sonra pul biber, karabiber ve kekiği ekleyerek karıştıralım.

Etlerin üzerini geçecek şekilde sıcak suyu ilave edip karıştıralım ve tencerenin kapağını tekrar kapatalım.

Etimiz lokum gibi yumuşayıncaya kadar pişirelim.

Son olarak tuzunu ayarlayıp karıştıralım.

5 dk daha pişirdikten sonra ocağı kapatalım. Et sote yemeğimiz servise hazır.

AFİYET OLSUN!