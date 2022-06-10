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Etek giyen avukata panelde şok tepki: 'Biz din adamıyız, masanın arkasında anlat'

10.06.2022 14:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da çocuk yaşta evliliklerin önüne geçilmesi için düzenlenen panelde kadın avukatın etek boyuna gösterilen tepki olay oldu. Konuşmacı olarak panele katılan avukat Cemile Didem Karaboğa'ya bazı kişiler 'Biz din adamıyız, masanın arkasında anlat' diyerek tepki gösterdi. Bunun üzerine Karaboğa konuşmasını yarıda keserek salonu terk etti. Konuyla ilgili Şanlıurfa Barosu'ndan açıklama geldi.

Etek giyen avukata panelde şok tepki: 'Biz din adamıyız, masanın arkasında anlat'

Etek giyen kadın avukata gösterilen tepki sosyal medyada gündem yarattı. Şanlıurfa Valiliği tarafından düzenlenen Çocuk Yaşta, Erken ve Zorla Evliliklerle Mücadele Eğitimleri Programı kapsamında düzenlenen panele katılan kadın avukat etek boyu nedeniyle sataşmalara maruz kaldı. Programa konuşmacı olarak katılan Şanlıurfa Barosu Kadın ve Çocuk Hakları Komisyon Başkan Yardımcılığı görevini yürüten avukat Cemile Didem Karaboğa, tepkileri duyunca konuşmasını keserek salonu terk etti.

KADIN AVUKATIN ETEK BOYUNA TEPKİ GÖSTERDİLER

Şanlıurfa'daki panelde kadın avukatın etek boyuna gösterilen tepki olay oldu. Avukat Cemile Didem Karaboğa konuşmasını yaptığı sırada, bazı dinleyiciler tarafından etek boyunun kısa olduğu ve küçük yaştaki kız çocuklarının cinselliğiyle ilgili açıklamaları nedeniyle tepki gösterildi.

"MASANIN ARKASINDA ANLAT, BİZ DİN ADAMIYIZ"

Bir dinleyici Karaboğa'ya “Sen masanın arkasında anlat, biz din adamıyız” dedi. Bunun üzerine Karaboğa konuşmasını yarıda keserek salondan ayrıldı.

AVUKAT KARABOĞA'DAN AÇIKLAMA

Sözlü saldırıya uğrayan Cemile Didem Karaboğa, sosyal medya hesabından, “Bugün baro adına gittiğim bir eğitimde katılımcılardan birisi eteğimin boyu nedeniyle ‘Masanın arkasında anlatın, biz din görevlisiyiz’ dedi. Söyleyeceklerim bu kadar” paylaşımı yaptı.

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ŞANLIURFA BAROSU'NDAN SÖZLÜ SALDIRIYA KINAMA

Olay Şanlıurfa Barosu tarafından yapılan açıklamayla kınandı. Yapılan açıklamada "İnsanların yaşam tarzına ve kıyafetine açıkça müdahale anlamı taşıyan bu sakldırıyı kınıyor, bu zihniyete karşı meslektaşımızın yanında olduğumuzu kamuoyuna bildiriyoruz" denildi.

FDSGH

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ

Kadın avukatın etek boyuna karışılması sosyal medyada gündem yaratırken, kullanıcıların çoğu kadın avukata destek çıktı.


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Şanlıurfa
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