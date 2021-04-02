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Tekirdağ'da Atatürk büstlerine uygunsuz yazı yazdığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı

02.04.2021 19:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da Atatürk büstü ve kaidesine uygunsuz yazı yazılmasına ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Tekirdağ'da Atatürk büstlerine uygunsuz yazı yazdığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı

Marmaraereğlisi ilçesinde 3 okulda farklı zamanlarda Atatürk büstü, kaidesi ve okul duvarlarına uygunsuz yazı yazılması ve zarar verilmesine ilişkin yakalanan G.D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe, Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret eylemleri ve DEAŞ silahlı terör örgütü üyeliği suçlamasıyla tutuklandı.

OLAY

Tekirdağ'da 28 Mart'ta Atatürk büstü, kaidesi ve okul duvarlarına uygunsuz yazı yazılmasına ilişkin çalışma başlatılmış, G.D. gözaltına alınmıştı.

Şüphelinin adresindeki aramada dijital malzemeler, olayda kullanıldığı değerlendirilen sprey boya, Atatürk aleyhinde el yazısı notlar, patlayıcı yapımında kullanıldığı/kullanılabileceği değerlendirilen kimyasal maddeler, gece dürbünü, av tüfeği ve fişek ele geçirilmişti. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ Mustafa Kemal Atatürk

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