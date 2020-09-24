Etkileyici bir aile dizisi: This Is Us konusu ve oyuncuları

This Is Us, her dönem keyifle izlenebilecek ve hızlı akan olay örgüsüyle muhteşem zaman geçirmenizi sağlayacak bir dizi. Çeşitli entrikalar, üzüntüler ve kafa karıştırıcı duygular bu dizide yer almıyor. Diziyi izlerken aile ilişkilerine kısa bir bakış atma şansınız oluyor. Her şey öylesine doğal gelişiyor ki dizinin bir sezonunu hızlıca bitiriveriyorsunuz. İşte This Is Us konusu ve oyuncuları hakkında tüm detaylar... This Is Us Dizisi Konusu Gelelim This Is Us dizisinin ilgi çekici konusuna. İçinizi sıcacık yapacak bir aile dizisi izlemek isterseniz hiç düşünmeden This Is Us dizisine başlayabilirsiniz. 2016 senesinin sonbahar mevsiminde yayınlanmaya başlayan dizinin bölümleri 40 dakika ve NBC'de yayınlanmaya devam ediyor. Dizinin halihazırda 5 sezonu var. İzlemeye başladığınız andan itibaren "Keşke daha önce izleseymişim." diyorsunuz. Karakterler oldukça iyi analiz edilmiş, bu nedenle sanki bir dizi izliyor gibi değil de arkadaşlarınızla oturup bir şeyler içiyor gibi hissediyorsunuz. Yabancı dizi önerisi denildiği an birçok kişinin aklına artık This Is Us geliyor. Bu yapım kesinlikle evrensel duyguları içerisinde barındırıyor ve izleyiciye de hiçbir yapmacıklık katmadan her şeyi olduğu gibi ifade ediyor. Karakterlerin hiçbirisi de kusursuz bir hayatın içinde yaşamıyor, gerçek sorunları ve gerçek sevgiyi izliyoruz dizi boyunca. Rebecca, Jack, Kevin ve Kate tamamen kendi hallerinde insanlar. Fakat bu durum sizi yanıltmasın, aslında onlar kocaman bir aile! This Is Us yorumlarına baktığımızda bu dizinin ve karakterlerin ne kadar çok sevildiğini bir kez daha görme şansına sahip oluyoruz.

This Is Us Dizisi Karakterleri / Oyuncuları Kate Pearson (Chrissy Metz) Başlangıcı Kate ile yapalım istedik. Kate Pearson, yeme alışkanlıklarıyla mücadele eden genç ve güzel bir kadın. Tam bir Pittsburgh Steelers hayranı olduğunu da eklemeden geçmeyelim. Toby adında bir erkek arkadaşı var ve çok mutlular. Kate, aynı zamanda evin ortanca çocuğu. Randall adında evlatlık bir kardeşi var, ikiz kardeşi ise Kevin! Ne yazık ki Kate, çocukken arkadaşları ve yakın dostları tarafından kilosuyla alay edilmiş birisi. Bu nedenle de bununla alakalı bir destek grubuna katılıyor, zaten erkek arkadaşıyla da tam olarak ilk kez orada birbirlerini görüyorlar. Los Angeles'ta yaşayan Kate, ikiz kardeşi Kevin'ın kişisel asistanı olarak çalışıyor. This Is Us oyuncuları ile ilgili çok şey söylemek mümkün. Chrissy Metz hakkında ise çok daha fazla şey söyleyebiliriz. Kendisi Primetime Emmy'de Drama Dizisi En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü almıştır. Bunun yanı sıra onu Sierra Burgess Is a Loser adlı filmde de görmüştük. Kevin Pearson (Justin Hartley) Sırada Kevin var. Kevin, ailenin ilk çocuğu. Lakabı ise tabii ki bir numara! Kevin büyürken ilgi odağı olmaya çalışan ve hala da bunu sürdüren birisi. Ailesinin her daim kardeşleriyle ilgilendiğini, kendisi ile asla ilgilenmediğini düşünen Kevin, ilgi çekebilmek için yapmayacağı şey yok denilebilecek biri olarak karşımıza çıkıyor. Kevin, daha dördüncü sınıftayken hayatının aşkı Sophie ile tanışıyor. Üvey kardeşi Randall'ın akademik başarılarını ve ailesinin ona olan en özel ilgisini kıskanan Kevin sürekli olarak kendini geliştirmeye çalışıyor. Daha sonra Kevin'ın Los Angeles'ta gösteri dünyasına adım attığını görüyoruz. Neyse spoiler vermeyelim, devamındaki olayları izleyip görün.

Justin Hartley; Smallville, Passions, Yalan Rüzgarı ve Revenge gibi yapımlarda rol aldı. Asıl çıkışını Aquaman filmi ile 2007 senesinde yakaladı. Yetenekli oyuncu günümüzde birçok yapımda rol almaya devam ediyor. Jack Pearson (Milo Ventimiglia) Üçüncü sırada ailenin babası Jack'i görüyoruz. Jack, çocuk sahibi olmayı karısından daha çok isteyen bir eş. Bir şekilde eşi Rebecca’yı buna ikna eder ve çocuk sahibi olurlar. Alkol bağımlısı olan Jack bu durumuyla ailesini oldukça uzun bir süre boyunca rahatsız edecektir. Eşiyle arasındaki sorunları aşmaya çalışan Jack bu çabalarının karşılığını ne yaparsa yapsın ciddi anlamda bir türlü bulamayan bir adam. Yine de pes etmez ve ailesini bu kötü durumun içerisinden ivedilikle kurtarmaya çalışır. Jack karakter olarak cesur birisi ama iş icraata geldiği zaman ortalıktan kaybolan bir tip. Dizi içerisinde sürekli Jack'in akıbeti ile alakalı birçok olay gelişiyor. Çok şaşıracağınız gelişmeler yaşanabilir. Eminiz heyecanla izleyeceksiniz. Milo Ventimiglia ise Gilmore Girls dizisinde ve Heroes gibi pek çok dizide rol aldı. Usta oyuncunun Drama Dizilerinde En İyi Erkek Oyuncu Emmy Ödülü'nde adaylığı vardır. Umarız kendisini ekranlarda daha sık görürüz!