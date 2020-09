Etkileyici bir aile dizisi: This Is Us konusu ve oyuncuları

This Is Us, her dönem keyifle izlenebilecek ve hızlı akan olay örgüsüyle muhteşem zaman geçirmenizi sağlayacak bir dizi. Çeşitli entrikalar, üzüntüler ve kafa karıştırıcı duygular bu dizide yer almıyor. Diziyi izlerken aile ilişkilerine kısa bir bakış atma şansınız oluyor. Her şey öylesine doğal gelişiyor ki dizinin bir sezonunu hızlıca bitiriveriyorsunuz. İşte This Is Us konusu ve oyuncuları hakkında tüm detaylar...

This Is Us Dizisi Konusu

Gelelim This Is Us dizisinin ilgi çekici konusuna. İçinizi sıcacık yapacak bir aile dizisi izlemek isterseniz hiç düşünmeden This Is Us dizisine başlayabilirsiniz. 2016 senesinin sonbahar mevsiminde yayınlanmaya başlayan dizinin bölümleri 40 dakika ve NBC'de yayınlanmaya devam ediyor. Dizinin halihazırda 5 sezonu var. İzlemeye başladığınız andan itibaren "Keşke daha önce izleseymişim." diyorsunuz. Karakterler oldukça iyi analiz edilmiş, bu nedenle sanki bir dizi izliyor gibi değil de arkadaşlarınızla oturup bir şeyler içiyor gibi hissediyorsunuz. Yabancı dizi önerisi denildiği an birçok kişinin aklına artık This Is Us geliyor. Bu yapım kesinlikle evrensel duyguları içerisinde barındırıyor ve izleyiciye de hiçbir yapmacıklık katmadan her şeyi olduğu gibi ifade ediyor. Karakterlerin hiçbirisi de kusursuz bir hayatın içinde yaşamıyor, gerçek sorunları ve gerçek sevgiyi izliyoruz dizi boyunca. Rebecca, Jack, Kevin ve Kate tamamen kendi hallerinde insanlar. Fakat bu durum sizi yanıltmasın, aslında onlar kocaman bir aile! This Is Us yorumlarına baktığımızda bu dizinin ve karakterlerin ne kadar çok sevildiğini bir kez daha görme şansına sahip oluyoruz.