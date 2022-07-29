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Euphoria dizisinin Cassie'si Sydney Sweeney: Seks sembolü olduğumu düşünüyorlar

29.07.2022 16:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Euphoria dizisinde cesur sahneleriyle adından söz ettiren ve Emmy Ödülleri'nde 'En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu' adayı olan Sydney Sweeney açıklamalarıyla dikkat çekti. Euphoria dizisinin Cassie'si Sydney Sweeney "Seks sembolü olduğumu düşünüyorlar" dedi.

Euphoria dizisinin Cassie'si Sydney Sweeney: Seks sembolü olduğumu düşünüyorlar

Euphoria dizisinin Cassie'si Sydney Sweeney dizideki cesur sahneleriyle uzun süre gündemde kaldı. Dizide iddialı kıyafetleri, seks sahneleri ve oyunculuğuyla öne çıkan genç isim Emmy Ödülleri'nde aday listesinde yer aldı.

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Sydney Sweeney sık sık erotik sahnelerle gündeme gelmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Çıplak sahneler çekmeyi "durdurmayacağını" söyleyen genç oyuncu İnsanlar bir karakteri oynadığımı unutuyor" dedi.

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Güzel oyuncu açıklamasının devamında "'Ah, ekranda çıplak oluyor, o bir seks sembolü' diye düşünüyorlar. Bu sahnelerle ilgili bir sorunum yok ve onları yapmaktan vazgeçmeyeceğim" yorumunda bulundu.

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