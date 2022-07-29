Euphoria dizisinin Cassie'si Sydney Sweeney: Seks sembolü olduğumu düşünüyorlar

Euphoria dizisinin Cassie'si Sydney Sweeney dizideki cesur sahneleriyle uzun süre gündemde kaldı. Dizide iddialı kıyafetleri, seks sahneleri ve oyunculuğuyla öne çıkan genç isim Emmy Ödülleri'nde aday listesinde yer aldı.

Sydney Sweeney sık sık erotik sahnelerle gündeme gelmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Çıplak sahneler çekmeyi "durdurmayacağını" söyleyen genç oyuncu İnsanlar bir karakteri oynadığımı unutuyor" dedi.

Güzel oyuncu açıklamasının devamında "'Ah, ekranda çıplak oluyor, o bir seks sembolü' diye düşünüyorlar. Bu sahnelerle ilgili bir sorunum yok ve onları yapmaktan vazgeçmeyeceğim" yorumunda bulundu.

