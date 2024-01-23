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Euphoria'nın yıldızı Hunter Schafer ceketinin içine hiçbir giymeyince zor anlar yaşadı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
23.01.2024 10:19 | Son Güncelleme:
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Euphoria dizisiyle yıldızı parlayan ünlü oyuncu Hunter Schafer giydiği kıyafetle zor anlar yaşadı. Sütyensiz ceket tercih eden güzel isim sık sık frikik vermemek için ceketini kontrol etmek zorunda kaldı.

Euphoria'nın yıldızı Hunter Schafer ceketinin içine hiçbir giymeyince zor anlar yaşadı

HBO dizisi Euphoria ile oyunculuğa adım atarak büyük başarı kazanan oyuncu Hunter Schafer, cesur tercihleriyle dikkat çekiyor. Daha önce Oscar gecesinde göğüslerini tüy ile kapatan oyuncu bu sefer ceketiyle zor anlar yaşadı.

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