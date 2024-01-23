Euphoria'nın yıldızı Hunter Schafer ceketinin içine hiçbir giymeyince zor anlar yaşadı

Euphoria dizisiyle yıldızı parlayan ünlü oyuncuHunter Schafer giydiği kıyafetle zor anlar yaşadı. Sütyensiz ceket tercih eden güzel isim sık sık frikik vermemek için ceketini kontrol etmek zorunda kaldı.
HBO dizisi Euphoria ile oyunculuğa adım atarak büyük başarı kazanan oyuncu Hunter Schafer, cesur tercihleriyle dikkat çekiyor. Daha önce Oscar gecesinde göğüslerini tüy ile kapatan oyuncu bu sefer ceketiyle zor anlar yaşadı.
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