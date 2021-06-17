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EURO 2020: Türkiye-İtalya maçıyla başlayacak turnuva öncesi öncesi İtalyan futbolculara ilk doz aşıları yapıldı

17.06.2021 12:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

11 Haziran'da Türkiye-İtalya maçıyla başlayacak Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) öncesi İtalya milli takımı oyuncularına ilk doz aşıları yapıldı. İtalya Futbol Federasyonu (Figc) ve Sağlık Bakanlığı'nın işbirliğiyle 28 futbolcu Roma ve Milano'da aşılandı. Futbolculara ikinci doz aşının da Türkiye maçı öncesi yapılması planlanıyor.

EURO 2020: Türkiye-İtalya maçıyla başlayacak turnuva öncesi öncesi İtalyan futbolculara ilk doz aşıları yapıldı

11 Haziran'da Türkiye-İtalya maçıyla başlayacak Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) öncesi İtalya milli takımı oyuncularına ilk doz aşıları yapıldı.

İtalya Futbol Federasyonu (Figc) ve Sağlık Bakanlığı'nın işbirliğiyle 28 futbolcu Roma ve Milano'da aşılandı.

Futbolculara ikinci doz aşının da Türkiye maçı öncesi yapılması planlanıyor.

Roma'daki Spallanzani Bulaşıcı Hastalıklar Hastanesi'ndeki aşı kampanyasına katılan İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gabriele Gravina, "Avrupa Futbol Şampiyonası'nı, hem sporcular için hem de bu spor olayını yaşamak isteyen herkes için maksimum güvenlik içinde yürüteceğiz" dedi.

EURO 2020, koronavirüs salgını nedeniyle 2021'e ertelendi. Ancak turnuvanın orijinal adı değiştirilmedi.

Türkiye-İtalya maçının oynanacağı Roma Olimpiyat Stadı'na, kapasitesinin en az yüzde 25'i kadar seyirci alınması öngörülüyor.

Roma Olimpiyat Stadı'nda ayrıca 16 Haziran'da İtalya-İsviçre, 20 Haziran'da İtalya-Galler ve 3 Temmuz'da da bir çeyrek final maçı oynanacak.

Maçlar sırasında seyircileri aşılama önerisi

Bu maçların yapılacağı başkent Roma'nın içinde yer aldığı Lazio bölgesi yönetimi, turnuva maçlarını stadyumda izleyecek seyircilerin de aşılanabileceğini açıkladı.

Lazio Bölgesi Sağlık İdaresi Sorumlusu Alessio D'Amato, taraftarlara maçlar sırasına aşı yapılabileceğini söyledi.

ABD'de NBA takımlarından Milwaukee Bucks'ın taraftarlara maç sırasında aşı imkanı sunmasını örnek gösteren D'Amato, "Bölge sağlık idaresi olarak biz de Roma'nın ev sahipliği yapacağı Avrupa Futbol Şampiyonası'nda aşılama yapmaya hazırız" dedi.

D'Amato, İtalya Futbol Federasyonu'nun onay vermesi halinde spor etkinliklerinde kullanmak üzere aşı merkezleri oluşturulabileceğini söyledi.

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