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Eurovision 2016 birincisi Camala kimdir? Camala nereli ve kaç yaşında? Evli mi? 1944 şarkısı ne anlatıyor?

02.03.2022 14:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eurovision 2016 birincisi Camala canlı yayında Rusya Ukrayna gerilimine ilişkin yaptığı açıklama sonrası merak konusu oldu. Rusya'nın saldırıları sonrası iki çocuğunu da yanına alıp Ukrayna'dan ayrılan ünlü şarkıcı, Romanya'ya sığınmıştı. Türkiye'ye gelen sanatçı konuk olduğu programda açıklamalarda bulundu. Peki Eurovision 2016 birincisi Camala kimdir? Camala nereli ve kaç yaşında? Evli mi? 1944 şarkısı ne anlatıyor? İşte ayrıntılar...

Eurovision 2016 birincisi Camala kimdir? Camala nereli ve kaç yaşında? Evli mi? 1944 şarkısı ne anlatıyor?

Eurovision 2016 birincisi Camala bir televizyon kanalında canlı olarak ekrana gelen progrmda Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Ünlü sanatçı yaşadığı zor sürücü ayrıntılı olarak anlattı. Bu kapsamda Eurovision 2016 birincisi Camala kimdir? Camala nereli ve kaç yaşında? Evli mi? 1944 şarkısı ne anlatıyor?sorularının yanıtı merak konusu oldu. 2016 Eurovision Şarkı Yarışması birincisi Camala'nın hayat hikayesi ve detaylar haberimizde...

2016 Eurovision Şarkı Yarışması birincisi Camala kimdir?

EUROVİSİON 2016 BİRİNCİSİ CAMALA KİMDİR?

Camala sahne adını kullanan Susana Cemaleddinova Ukraynalı şarkıcıdır.

Camal, Jūrmala'da gerçekleştirilen "New Wave - 2009" Uluslararası Genç Pop Şarkıcıları Yarışması'nda gösterdiği performansla büyük ödül ile ödüllendirilmiştir.

Camala, 2016 Eurovision Şarkı Yarışması'nda Ukrayna'yı "1944" isimli Kırım Tatar Sürgününü anlatan şarkısıyla temsil etmiştir.

Camala, 2016 Eurovision Şarkı Yarışması'nı 534 puanla kazanmıştır.

Eurovision'ı kazanmasının ardından Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko tarafından Camala'ya Ukrayna halk sanatçısı unvanı verildi.

CAMALA NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Camala 27 Ağustos 1983 tarihinde o dönemki Kırgız Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'nde dünyaya geldi. Kırım Türkü sanatçı ülkemizde Eurovison Şarkı Yarışması'nda söylediği '1944' şarkısı ile biliniyor.

1944 ŞARKISI NE ANLATIYOR?

1944 şarkısının sözleri ve bestesi Camala'ya aittir.

Kırım Türkü sanatçı Camala'nın yazdığı şarkı, 1944 yılında yaşanan Kırım Tatar Sürgünü'nden bahsetmektedir. Nakaratı Kırım Tatarca olan şarkı, ağırlıklı olarak İngilizce sözlere sahiptir.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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