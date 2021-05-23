Eurovision 2021 birincisi Måneskin - Zitti E Buoni şarkısının sözleri... İşte Eurovision 2021 birincisi İtalya'nın şarkısı...

Loro non sanno di che parlo Voi siete sporchi, fra', di fango Giallo di siga fra le dita Io con la siga camminando Scusami, ma ci credo tanto Che posso fare questo salto E anche se la strada è in salita Per questo ora mi sto allenando E buonasera, signore e signori, fuori gli attori Vi conviene toccarvi i coglioni Vi conviene stare zitti e buoni Qui la gente è strana, tipo spacciatori Troppe notti stavo chiuso fuori Mo' li prendo a calci 'sti portoni Sguardo in alto tipo scalatori Quindi scusa mamma se sto sempre fuori, ma Sono fuori di testa, ma diverso da loro E tu sei fuori di testa, ma diversa da loro Siamo fuori di testa, ma diversi da loro Siamo fuori di testa, ma diversi da loro Io ho scritto pagine e pagine, ho visto sale poi lacrime Questi uomini in macchina e non scalare le rapide C'è scritto sopra una lapide, in casa mia non c'è Dio Ma se trovi il senso del tempo risalirai dal tuo oblio E non c'è vento che fermi la naturale potenza Dal punto giusto di vista, del vento senti l'ebrezza Con ali in cera alla schiena ricercherò quell'altezza Se vuoi fermarmi ritenta, prova a tagliarmi la testa perché Sono fuori di testa, ma diverso da loro E tu sei fuori di testa, ma diversa da loro Siamo fuori di testa, ma diversi da loro Siamo fuori di testa, ma diversi da loro Parla, la gente purtroppo parla Non sa di che cosa parla Tu portami dove sto a galla Che qui mi manca l'aria Parla, la gente purtroppo parla Non sa di che cosa parla Tu portami dove sto a galla Che qui mi manca l'aria Parla, la gente purtroppo parla Non sa di che cazzo parla Tu portami dove sto a galla Che qui mi manca l'aria Ma sono fuori di testa, ma diverso da loro E tu sei fuori di testa, ma diversa da loro Siamo fuori di testa, ma diversi da loro Siamo fuori di testa, ma diversi da loro Noi siamo diversi da loro

Türkçe Çevirisi:

Çeneni Kapa

Onlar benim ne hakkında konuştuğumu bilmiyorlar

Çok kirli ve çamurlusun

Sigaradan dolayı parmakların sararmış

Sigarayla yürürken

Üzgünüm ama çok eminim

Şansımı deneyebilirim

Yol yokuş yukarı olsa bile

Bu yüzden çaba veriyorum

İyi akşamlar, bayanlar ve baylar

Aktörler sahnede

Tahtaya vursan iyi olur1

Çeneni kapasan iyi olur

Buradaki insanlar tuhaf, fırsatçı gibi

Çok fazla geceyi kilitli olarak geçirdim

Şimdi kapıları tekmeleyerek dolaşıyorum2

Dağcılar gibi yukarıya bakıyorum

Çok üzgünüm anne, sürekli dışardayım, ama...

Aklımı kaybettim ama onlar gibi değilim3

Sayfalar üstüne sayfalar yazdım

Acı ve gözyaşı gördüm

Arabadaki bu adamlar

Akıntılara karşı tırmanamıyor

Mezar taşlarına yazılmış

"Evimde tanrı yok"

Ama eğer zamanın değerini anlarsan

Unutulmaktan kurtulacaksın

Ve hiçbir rüzgar durduramaz

Doğal gücü

Doğru bir bakış açısından

Rüzgarın getirdiği coşkuyu hissedebilirsin

Arkanda balmumu kanatlarla

O yüksekliği arayacağım

Beni durdurmak istiyorsan, tekrar dene

Dene ve kafamı kes

Çünkü...