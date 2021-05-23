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Eurovision 2021 birincisi Måneskin - Zitti E Buoni şarkısının sözleri... İşte Eurovision 2021 birincisi İtalya'nın şarkısı...

23.05.2021 17:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

65. Eurovision Şarkı Yarışması dün Hollanda'nın Rotterdam kentinde gerçekleşti. Yarışma sonucu Eurovision 2021 birincisi İtalya oldu. Sonuçların ilan edilmesinin ardından izleyiciler İtalya'nın rock grubu Måneskin'in "Zitti E Buoni" şarkısının sözlerini merak etmeye başladı. İşte Eurovision 2021 birincisi Måneskin - Zitti E Buoni şarkısının sözleri...

Eurovision 2021 birincisi Måneskin - Zitti E Buoni şarkısının sözleri... İşte Eurovision 2021 birincisi İtalya'nın şarkısı...

Geçtiğimiz sene koronavirüs pandemisi sebebiyle ertelenmiş olan Eurovision Şarkı Yarışması dün Hollanda'nın Rotterdam kentinde düzenlendi. Yarışa sonuçlarının ilan edilmesinin ardından izleyiciler birinci olan İtalya'nın Måneskin - Zitti E Buoni şarkısının sözlerini araştırmaya başladı. İşte şarkının sözleri...

EUROVİSİON 2021 BİRİNCİSİ MANESKİN - ZİTTİ E BUONİ ŞARKI SÖZLERİ

Loro non sanno di che parlo
Voi siete sporchi, fra', di fango
Giallo di siga fra le dita
Io con la siga camminando
Scusami, ma ci credo tanto
Che posso fare questo salto
E anche se la strada è in salita
Per questo ora mi sto allenando
E buonasera, signore e signori, fuori gli attori
Vi conviene toccarvi i coglioni
Vi conviene stare zitti e buoni
Qui la gente è strana, tipo spacciatori
Troppe notti stavo chiuso fuori
Mo' li prendo a calci 'sti portoni
Sguardo in alto tipo scalatori
Quindi scusa mamma se sto sempre fuori, ma
Sono fuori di testa, ma diverso da loro
E tu sei fuori di testa, ma diversa da loro
Siamo fuori di testa, ma diversi da loro
Siamo fuori di testa, ma diversi da loro
Io ho scritto pagine e pagine, ho visto sale poi lacrime
Questi uomini in macchina e non scalare le rapide
C'è scritto sopra una lapide, in casa mia non c'è Dio
Ma se trovi il senso del tempo risalirai dal tuo oblio
E non c'è vento che fermi la naturale potenza
Dal punto giusto di vista, del vento senti l'ebrezza
Con ali in cera alla schiena ricercherò quell'altezza
Se vuoi fermarmi ritenta, prova a tagliarmi la testa perché
Sono fuori di testa, ma diverso da loro
E tu sei fuori di testa, ma diversa da loro
Siamo fuori di testa, ma diversi da loro
Siamo fuori di testa, ma diversi da loro
Parla, la gente purtroppo parla
Non sa di che cosa parla
Tu portami dove sto a galla
Che qui mi manca l'aria
Parla, la gente purtroppo parla
Non sa di che cosa parla
Tu portami dove sto a galla
Che qui mi manca l'aria
Parla, la gente purtroppo parla
Non sa di che cazzo parla
Tu portami dove sto a galla
Che qui mi manca l'aria
Ma sono fuori di testa, ma diverso da loro
E tu sei fuori di testa, ma diversa da loro
Siamo fuori di testa, ma diversi da loro
Siamo fuori di testa, ma diversi da loro
Noi siamo diversi da loro

Türkçe Çevirisi:

Çeneni Kapa
Onlar benim ne hakkında konuştuğumu bilmiyorlar
Çok kirli ve çamurlusun
Sigaradan dolayı parmakların sararmış
Sigarayla yürürken
Üzgünüm ama çok eminim
Şansımı deneyebilirim
Yol yokuş yukarı olsa bile
Bu yüzden çaba veriyorum

İyi akşamlar, bayanlar ve baylar
Aktörler sahnede
Tahtaya vursan iyi olur1
Çeneni kapasan iyi olur
Buradaki insanlar tuhaf, fırsatçı gibi
Çok fazla geceyi kilitli olarak geçirdim
Şimdi kapıları tekmeleyerek dolaşıyorum2
Dağcılar gibi yukarıya bakıyorum
Çok üzgünüm anne, sürekli dışardayım, ama...

Aklımı kaybettim ama onlar gibi değilim3

Sayfalar üstüne sayfalar yazdım
Acı ve gözyaşı gördüm
Arabadaki bu adamlar
Akıntılara karşı tırmanamıyor
Mezar taşlarına yazılmış
"Evimde tanrı yok"
Ama eğer zamanın değerini anlarsan
Unutulmaktan kurtulacaksın
Ve hiçbir rüzgar durduramaz
Doğal gücü
Doğru bir bakış açısından
Rüzgarın getirdiği coşkuyu hissedebilirsin
Arkanda balmumu kanatlarla
O yüksekliği arayacağım
Beni durdurmak istiyorsan, tekrar dene
Dene ve kafamı kes
Çünkü...

Aklımı kaybettim ama onlar gibi değilim
Ve sen de aklını kaybettin ama onlar gibi değilsin
Biz aklımızı kaybettik ama onlar gibi değiliz
Biz aklımızı kaybettik ama onlar gibi değiliz

İnsanlar konuşurlar, maalesef ki
Onlar konuşurlar ve ne hakkında konuştuklarını bilmezler
Beni ayakta kalabileceğim bir yere götür
Çünkü burada nefes alamıyorum
İnsanlar konuşurlar, maalesef ki
Onlar konuşurlar ve ne hakkında konuştuklarını bilmezler
Beni ayakta kalabileceğim bir yere götür
Çünkü burada nefes alamıyorum
İnsanlar konuşurlar, maalesef ki
Onlar konuşurlar ve ne sikim hakkında konuştuklarını bilmezler
Beni ayakta kalabileceğim bir yere götür
Çünkü burada nefes alamıyorum

Aklımı kaybettim ama onlar gibi değilim
Ve sen de aklını kaybettin ama onlar gibi değilsin
Biz aklımızı kaybettik ama onlar gibi değiliz
Biz aklımızı kaybettik ama onlar gibi değiliz

Biz onlardan farklıyız.

Performansı İzlemek İçin:


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Anahtar Kelimeler:
İtalya
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