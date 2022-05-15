Eurovision 2022 heyecanı bu akşam gerçekleştirilen büyük finalde açıklandı. Ukrayna Temsilcisi Kalush Orchestra birinci oldu. Vatandaşlar internette; Eurovision 2022 Ukrayna Temsilcisi Kalush Orchestra kimdir? Kalush Orchestra Grubu Eurovision 2022'de hangi şarkıyı söyledi? soru ve konu başlıklarını araştırıyor. Ukraynalı müzik grubu hakkında detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz...
Kalush Orchestra grubu Rap müzik türünde şarkıcılar seslendiren bir müzik grubudur. 5 üyeden oluşan grubun üyeleri şu şekildedir: Oleh Psiuk, Ihor Didenchuk, MC Kilimmen, Tymofii Muzychuk, Vitalii Duzhyk
Kalush Orchestra, Eurovision 2022'ye Ukraynaca olan 'Stefania' adlı şarkıyla katıldı.
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