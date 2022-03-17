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Eurovision'a damga vuran Şebnem Paker'den müjdeli haber! Geri dönüyor

17.03.2022 08:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1997 yılında Eurovision'da üçüncü olan ve Türkiye'nin o zamana kadarki en büyük Eurovision başarısını elde etmesini sağlayan müzisyen Şebnem Paker'in müzik piyasasına geri dönüş hazırlığında olduğunu duyurdu.

Eurovision'a damga vuran Şebnem Paker'den müjdeli haber! Geri dönüyor

Türkiye’nin 1997 yılına kadarki Eurovision tarihinde elde ettiği en büyük başarılardan birini kazanan şarkıcı Şebnem Paker, şimdilerde müzik öğretmenliği yapıyor. Paker, “Kimsenin tanımadığı bir kız olarak yarışmaya katıldım ve üçüncü olduk. Benden öte Dinle hatırlanır”
demişti.

Eurovision denilince ilk akla gelen isimlerden biri olan Şebnem Paker, yıllan süren suskunluğunu Arif Hür'e bozdu.

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İşte Arif Hür'ün, "Eurovision’a damga vuran Şebnem Paker geri dönüyor" başlıklı yazısı...

1996 Eurovision Şarkı Yarışması'nda ülkemizi "Beşinci Mevsim" adlı şarkısıyla Oslo'da temsil eden Şebnem Paker, 57 puanla 12. olmuştu. Ertesi yıl bu kez 'Dinle' adını verdiği şarkısıyla Eurovision’a katılan Paker, Eurovision’da üçüncü olmuş ve Türkiye’nin o zamana kadarki en büyük Eurovision başarısını elde etmesine vesile olmuştu.

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YILLAR SONRA ORTAYA ÇIKTI

Duru sesi, naif ve mütevazı kişiliği ile tüm Türkiye'nin sempatisini kazanan Şebnem Paker, uzun yıllardır ortalarda görünmüyordu. Aydın Doğan Güzel Sanatlar Lisesi'nde müzik öğretmenliği yapan Şebnem Paker, yıllar sonra ortaya çıktı.

Paker, geçtiğimiz günlerde 'Dünden bugüne Eurovision' konseptiyle Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda düzenlenen etkinlikte sahne aldı.
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"AKTİF MÜZİK YAPMAK İÇİN YÜKSELDİM"

Konser sonrası konuşma fırsatı bulduğum Şebnem Paker, 'Son zamanlarda aktif olarak müzik yapmak için çok yükseldim. Sahneleri de çok özledim' açıklamasını yaptı.

"POPÜLERLİK KAYGISI GÜTMEYECEK"

Paker, piyasaya sürmesi muhtemel single veya albümde popülerlik kaygısı gütmeyeceğinin altını çizdi. Anlayacağınız, Şebnem Paker çeyrek asır sonra aktif müziğe dönmek için kolları sıvamış.

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Şebnem Paker
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