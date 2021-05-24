Eurovision birincisi Maneskin grubundan uyuşturucu iddialarına yanıt: Gücendik, kırıldık

Hollanda'da, 65'incisi düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'nda "Zitti E Buoni" adlı şarkısıyla İtalya'yı temsil eden Maneskin rock grubu, baş solist David'in canlı yayında uyuşturucu içtiği iddialarına 'BBC Breakfast' programında yanıt verdi.

David, "Bize 12 puan verdikleri andı ve bu arada Thomas bir bardak kırdı, bu yüzden tezahürat yaparken camın kırıldığını gördüm ve 'aman tanrım, ne oldu' diye bakıyordum. Gerçekten gücenmiş hissediyorum" dedi.

"KIRILDIK"

İddiaların başarılarını gölgelediğini belirten David, "Biz müziğe büyük bir tutku duyan gençleriz ve bu bizim başarımızı gölgede bırakıyor. Uyuşturucu testi yaptıracağız ve bunların hepsinin spekülasyon olduğunu kanıtlayacağız. Bugün birkaç saat içinde uyuşturucu testi yaptıracağım. Gerçekten kırıldığımızı söyleyeyim" diye konuştu.

Grubun bas gitaristi Victoria De Angelis de hiç uyuşturucu madde kullanmadıklarını ve böyle kötü bir mesaj vermeyi asla istemediklerini ifade ederek, "Yapmaya çalıştığımız şey, bu inanılmaz başarıya, bizi destekleyenlere odaklanmak ve en önemlisi de bu. İnsanların bu konuda aptalca şeyler söylemesi gerektiğini sanmıyorum" dedi.