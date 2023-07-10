Eurovision tarihine damga vurmuştu! Şebnem Paker'in son hali gündem oldu

1997 yılında Eurovision müzik yarışmasında üçüncü olan ve Türkiye'nin o zamana kadarki en büyük Eurovision başarısını elde etmesini sağlayan müzisyen Şebnem Paker son haliyle gündem oldu. Ekran önünden uzaklaşan ve daha sakin bir hayat sürdürmeyi tercih eden Paker'i görenler ''Yıllar teğet geçmiş', 'Her zaman çok güzel' gibi yorumlar yaptılar.

Paker, yarışmaya katıldığı dönemde yaşadıklarını "Kimsenin tanımadığı bir kız olarak yarışmaya katıldım ve üçüncü olduk. Benden öte 'Dinle' hatırlanır" diye özetlemişti.

Artık müzik öğretmenliği yapan Paker, geçtiğimiz aylarda 'Dünden Bugüne Eurovision' konseptiyle düzenlenen etkinlikte Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda sahne aldı.

Eurovision’daki başarısının ardından müzik kariyerini sonlandıran ünlü isim, o günden sonra hayatını müzik öğretmenliği yaparak geçirdi, sayısız öğrenci yetiştirdi ve bir ses eğitimi kitabı yayımladı.

Şebnem Paker, 20 Temmuz 1977 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Klasik Gitar Bölümünde eğitim gördü.

1996 yılında Marmara Üniversitesi Müzik Eğitimi Şan Bölümünü kazanan Paker, aynı yıl Eurovision Şarkı Yarışması'nın Türkiye elemelerini "Beşinci Mevsim" adlı parça ile kazanarak ülkeyi temsil etme hakkını elde etti ve Oslo'daki yarışmada on ikinci oldu.

1997 yılında ulusal elemelere Grup Etnik ile birlikte, müziği Levent Çoker'e, sözleri Mehtap Alnıtemiz'e ait olan "Dinle" adlı parça ile katılarak yeniden birinci oldu, Dublin'de yapılan yarışmada ise üçüncü oldu. "Dinle", sanatçının 22 Temmuz 1997 tarihli ilk ve tek albümüne adını verdi.

Marmara Üniversitesi Müzik Eğitimi Şan Bölümünden 2000 yılında mezun oldu. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı özel eğitim kurumlarında 4 sene görev aldıktan sonra, 2004'ten beri müzik öğretmeni olarak çalışıyor.

2018'e dek Avni Akyol Güzel Sanatlar Lisesinde, 2018 yılından itibaren Aydın Doğan Güzel Sanatlar Lisesinde müzik öğretmenliğine devam ediyor.

