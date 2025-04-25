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Ev, araba şimdi de sevgili! İnternetten kiralayıp buluşuyorsun... Kurallar çok net!

Japonya’da geliştirilen kız ve erkek arkadaş kiralama sistemi, kesin kurallar ve yüksek fiyatlarla turistlerin ilgisini çekiyor. Romantik ilişki değil, deneyim satın alınıyor. Fiziksel temas yasak, duygusal beklentilere yer yok.

Ev, araba şimdi de sevgili! İnternetten kiralayıp buluşuyorsun... Kurallar çok net!
Çiğdem Sevinç

Japonya, teknolojik gelişmelerin yanı sıra yeni hizmet anlayışı ile gündemde. Son dönemlerin en dikkat çeken uygulamalarından biri ise "kız arkadaş kiralama" sistemi oldu. Özellikle Tokyo’da yaygınlaşan bu hizmet, hem yerel halkın hem de turistlerin ilgisini çekiyor.

Tokyo Rent-Kano.net adlı internet sitesi üzerinden sunulan bu hizmette kullanıcılar, belirli bir ücret karşılığında kadınlarla randevuya çıkabiliyor. Erkek kullanıcılar için de "erkek arkadaş kiralama" seçeneği mevcut. Sistemde 300'den fazla kadın profili yer alırken, her bir profil detaylı bilgiler içeriyor. Randevuya çıkılacak kişinin karakter özelliklerinden, tercih ettiği buluşma mekânlarına kadar birçok ayrıntı kullanıcılarla paylaşılıyor.

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GERÇEK AŞKA YER YOK: KURALLAR NET

Bu sıra dışı sistem, romantik bir ilişki umanlar için değil. Fiziksel temasın kesinlikle yasak olduğu hizmet, sıkı kurallarla sınırlı.

Kiralık arkadaş hizmetinde bazı kurallar şöyle:

Öpüşme girişimi görüşmeyi anında sonlandırıyor.

Otel odası ya da internet kafe gibi özel kapalı alanlarda buluşmak yasak.

Araç içinde görüşmeler ancak önceden izin alınarak gerçekleştirilebiliyor.

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2 SAATLİK RANDEVU: 84 DOLAR

Bu ilginç deneyimin maliyeti ise oldukça yüksek. 2 saatlik kısa bir randevunun bedeli yaklaşık 12.000 yen (yaklaşık 84 dolar). Ekstra ücretler karşılığında hizmete çeşitli opsiyonlar da eklenebiliyor.

Ekstra ücretli seçeneklerden bazıları:

Dönme dolapta gezinti: 3.000 yen

El ele tutuşmak (sadece yürürken): 5.000 yen

Mini etek giyilmesi ya da özel öğle yemeği hazırlanması: her biri 5.000 yen

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Anahtar Kelimeler:
Japonya kiralik ev
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