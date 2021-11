Ev partisi temalı ve eğlenceyi doruklara çıkaracak ürünler/oyunlar

Hafta sonu ya da tatil günlerini evinde aile ve arkadaşları ile geçirmek isteyenler için teknolojik aletler dışında pek çok etkinlik bulunuyor. Bu etkinlikler ve oyunlar ile misafirlerinizi cep telefonlarından uzak tutarak daha keyifli ve kaliteli zamanlar geçirebilirsiniz. Eğer siz de evde takılmayı daha çok sevenlerdenseniz internet üzerinden kalabalık gruplar ile oynanabilecek oyunlara göz atabilir ve sizin grubunuz için en doğru oyunu seçebilirsiniz.

1. Chat Cards ile sohbetlerinize yeni konular ekleyin!

"Maksat Muhabbet Olsun" sloganı ile dikkat çeken Chat Cards kutusu içerisinde yeni konular açacak sorular ile geliyor. Arkadaşlarınız ile toplandığınızda görüp görebileceğiniz en eğlenceli sohbetler için tek yapmanız gereken bir kart çekmek. Kartı çeken nedenini açıklayarak soruyu cevaplar ve sonrasında sohbet bu konu üzerinden ilerler. Konu ile ilgili söyleyecekleriniz bittikten sonra yeni bir soru kartı ile farklı konulara yönelebilirsiniz. Özellikle eski arkadaşlarınız ile aynı konuları konuşmaktan sıkılıyor ve eğlenceli konular arıyorsanız bu ürün tam size göre.

2. Klasik Şişe Çevirmece Oyunundan Vazgeçemeyenler İçin: PASİFİK HOME Spin To Drink

Özellikle gençler tarafından daha çok tercih edilen şişe çevirmece oyunu PASİFİK HOME Spin To Drink ürünü ile daha eğlenceli. En az 3-4 kişi ile oynanan bu oyun şişeyi çeviren kişinin şişenin ucunun gösterdiği kişiye yönelttiği “Doğruluk mu, cesaret mi?” sorusu ile başlar. Soruya cevap veren kişi cesaret derse mekanizmanın üzerinde denk gelen cezayı çekmek zorunda. Önceden hazırlanmış cezalar ile oyunu daha da eğlenceli hale getiren bu ürün ev partileri için ideal.

3. Ev Partileri Bewinner Kablosuz Karaoke ile Çok Daha Eğlenceli!

Televizyondaki şarkı yarışmalarını izlerken “Ben olsam daha güzel söylerdim.” demekten kendinizi alamıyorsanız karaoke yarışması tam size göre. Bu yarışma seçtiğiniz şarkıları duyduğunuz gibi söyleme üzerine kurulu ve kim daha hatasız söylerse o kazanır. Eğer arkadaş grubunuzda sesi güzel olmayan kişiler varsa üzülmeyin, bu durum oyunu sadece daha eğlenceli bir hale getirir. Bewinner Kablosuz Karaoke modeli ile çok daha pratik ve keyifli olan bu aktivite için kendinizi müziğin ritmine bırakın.

4. Sakin Aktiviteleri Daha Çok Seviyorsanız Bee Games Taş Boyama Seti Tam Size Göre!

Eğer gürültüden ve konuşmaktan çok fazla keyif almıyorsanız Bee Games Taş Boyama Seti sizin için doğru bir ürün olabilir. Her yaştan bireye hitap eden bu hobi seti ile hayal gücünüzü, yaratıcılığınızı ve el becerinizi geliştirebilirsiniz. Kutunun içerisinde çeşitli boyutlarda taşlar, 6 renk akrilik boya, fırça ve aktivite tahtası ile gelen bu ürün ailecek sakince vakit geçirmeyi sevenler için ideal. Bu hobi seti ile taşlar üzerinde sanatsal tasarımlar yaparak evinize, bahçenize ya da iş yerinize yeni dekorasyon ürünleri de kazandırabilirsiniz.

5. Dijitalium Çözülmemiş Dava Dosyaları ile Dedektif Olmaya Hazır Mısınız?

Eğer gizemli olayları seven bir arkadaş grubuna sahipseniz Dijitalium Çözülmemiş Dava Dosyaları ile harika vakit geçirebilirsiniz. Sizi yıllar önce işlenmiş cinayet dosyalarını çözmek ile görevlendiren bu oyunda dedektiflik becerilerinizi göstermenizin tam sırası. Katili bulmak için 3 ayrı ipucunu çözmeniz gereken bu dosya adli tıp raporu, parmak izi belgeleri ve gazete haberleri gibi 50’den fazla araştırma belgesi ve fotoğraflar içeriyor. Bu gizemli kurguda kendinizi gerçek bir dedektif gibi hissedeceksiniz.

6. İstanbul’da Eve Sahip Olmak İsteyenler İçin: Hasbro Monopoly Türkiye Serisi

En sevilen emlak ticareti oyunlarından biri haline gelen Monopoly, Türkiye serisi ile çok daha eğlenceli. Oyunda bile olsa herkese emlak kralı olma şansını veren bu kutu oyunu ile mülkler alın, satın ve anlaşmalar yapın. Türkiye serisi ile bu emlak krallığını doğduğunuz, büyüdüğünüz ve sevdiğiniz yerlerde kurmanın zevkini yaşayın. Kutusunda yer alan 1 oyun alanı, 6 piyon, 60 kart, 32 ev, 12 otel, 2 zar, 1 paket MONOPOLY parası ve oyun kılavuzu ile gelen bu oyun ile ev buluşmaları çok daha keyifli bir hal alacak.

7. Klasik Tabu’nun Ustasıyım Diyenlere İşte Tabu XL Kutu Oyunu!

Tabu, normalde yasaklı kelimeleri söylemeden ana kelimeyi anlatma üzerine kurulu bir oyun olarak karşımıza çıkıyor. Tabu XL ise çizim, kukla, 15 kelime ve kart olarak dört farklı anlatım şekli ile dikkat çekiyor. Eşit bir şekilde iki gruba ayrılarak oynamanız gereken bu oyun tatlı bir rekabet havası da yaratıyor. Kutusunda 252 kart, 2 piyon, tabu kuklası, oyun alanı, kum saati, çizim defteri ve oyun kılavuzu ile gelen bu ürün oyun severlerin favorisi oldu bile.

8. İskambil Kağıtları ile Oynanacak Oyun Bitmez!

Filmlerdeki poker sahnelerini defalarca izleyenlerdenseniz işte şimdi sizin sıranız. Kendi poker gecenizi düzenlemek ve arkadaşlarınızla keyifli bir gece geçirmek için ihtiyacınız olan tek şey birkaç deste kağıt. Siz de Puma İskambil Oyun Kağıdı ile çok farklı oyunlar tasarlayabilir ya da blöf ve pişti gibi bilindik kart oyunları ile gecenin tadını çıkarabilirsiniz. Fakat sizi şimdiden uyaralım, iskambil oyunları bütün gece devam edebilir.

9. Adrenalin ve Bol Kahkaha Garantisi ile Jenga’ya Bayılacaksınız!

Jenga oyunu herkes tarafından bir şekilde duyulmuştur. Küçük ahşap blokları çekerek, kuleyi devirmeden, kulenin üstüne koymaya çalıştığınız eğlenceli bir oyun. Fakat jengayı daha önce farklı şekillerde oynadınız mı? Örneğin, oyuna başlamadan önce her bloğun üzerine bir ceza yazın ve o bloğu çeken kişi cezayı yerine getirsin. Şimdi tek amacınız blokları düşürmemek değil, kötü cezaları da çekmemek olacak. Oyunu hem daha eğlenceli bir hale getiren hem de uzatan bu fikri mutlaka deneyin.

10. UNO Kartları ile Amansız Bir Rekabet Sizi Bekliyor!



Dünya çapında tüm aileler arasında popüler olan UNO oyununu öğrenmek çok kolay. Bu oyunda oyuncular ellerindeki kartın üzerindeki renk ve sayıları orta destede yer alan kartla eşleştirir. Oyun kartları ve joker kartlar sayesinde bir sonraki adım daima gizemini koruduğu için her an her şey değişebilir. 500 puana ulaşanın ilk kazandığı bu oyun, koleksiyonunuzun vazgeçilmez parçası olacak. Yarattığı rekabet ile daha da zevkli bir hal alan UNO’ya başlaması kolay fakat bırakması oldukça zor.

