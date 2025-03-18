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Senelerce gitmediği işten hem para kazandı hem de ödül alacaktı! Gerçek 20. yılda ortaya çıktı...

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
18.03.2025 10:10
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İspanya'da "hayalet memur" olarak bilinen Garcia, 6 yıl boyunca işe gitmeden maaş almaya devam etti. Şirketin, 20. yıl ödülü verileceği sırada ortaya çıkan skandal sonrası, Garcia'ya 37 bin euroyu geri ödemesi kararı verildi.

Senelerce gitmediği işten hem para kazandı hem de ödül alacaktı! Gerçek 20. yılda ortaya çıktı...

İspanya'nın Cadiz kentinde, bir atık su arıtma tesisinde mühendis olarak çalışan 69 yaşındaki Garcia, şirketteki 20. yılını doldurduğu için ödüle layık görüldü. Ancak ödül törenine hazırlanırken, Garcia'nın yıllardır işe gitmediği gerçeği fark edildi. "Hayalet memur" olarak anılan Garcia, işe gitmediği 6 yıl boyunca yıllık 37 bin euro maaş almaya devam etti.

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İŞE GİTMEYİ NEDEN BIRAKTI?

Garcia, ailesinin siyasi görüşleri nedeniyle iş yerinde dışlandığını düşündü ve bu yüzden kendisine iş verilmediğini iddia etti. Şikayet etmek yerine, yeni bir iş bulmanın zor olacağı korkusuyla işe gitmeyi tamamen bıraktı. Ancak, ilginç bir şekilde Garcia'nın bağlı olduğu iki departman birbirlerini onun sorumlusu sanıyordu; Su İdaresi, Garcia'yı belediye çalışanı olarak kabul ederken, belediye de onu Su İdaresi'ne bağlı bir çalışan olarak görüyordu. Bu karışıklıktan faydalanan Garcia, 6 yıl boyunca maaşını alırken evinde felsefe kitapları okuyarak vakit geçirdi.

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GERÇEK ÖDÜL İÇİN ARANDIĞINDA ORTAYA ÇIKTI

Garcia'nın yıllarca iş yerinden uzak olmasına rağmen maaş almaya devam etmesi, ancak ödül günü geldiğinde fark edildi. Şirket, Garcia'nın 20. yılını kutlamak için ödül vermeye karar verdiğinde, Garcia'nın yıllardır işe gelmediği ortaya çıktı. Belediye başkan yardımcısı Jorge Blas Fernandez, Garcia'nın nerede olduğunu araştırmaya başladı. Karşı ofiste çalışan bir meslektaşı, onu yıllardır görmediğini söyleyince durum açığa çıktı.

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SKANDALIN OLAYDA YARGI KARARI VERDİ

Fernandez, Garcia'yı arayarak, "Dün ne yaptın? Geçen ay ne yaptın?" gibi sorular yöneltti, ancak Garcia hiçbir yanıt veremedi. Skandalın ardından Garcia, mahkemeye çıkarıldı ve 6 yıl boyunca aldığı maaşı geri ödemeye mahkum edildi. Garcia, işyerinde dışlandığını ve bu yüzden işe gitmediğini savunsa da mahkeme, Garcia'nın altı yıl boyunca hiçbir iş yapmadığını ve son üç yılını tamamen evde geçirdiğini belirledi.

Garcia, mahkeme kararına göre yıllık maaşına denk gelen 37 bin euroyu geri ödemek zorunda kaldı.

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Memur İspanya para iş adamı ödül
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