Kurtuluş günü geldi: Uzayda aylarca mahsur kalmışlardı! Dönüşü Elon Musk devraldı...

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda mahsur kalan astronotların Dünya'ya dönüş yolculuğunun başladığı duyuruldu.

Yaklaşık 9 aydır Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) mahsur kalan iki astronot, SpaceX'in Dragon kapsülü ile Dünya'ya dönmek üzere istasyondan ayrıldı.

BOEİNG STARLİNER ARIZASI PLANLARI ALTÜST ETTİ

Wilmore ve Williams, 5 Haziran 2024’te Boeing’in yeni Starliner mürettebat kapsülüyle ISS’ye fırlatılmıştı. Başlangıçta bir haftalık bir görev planlanan test pilotları, kapsülde yaşanan ciddi arızalar nedeniyle uzayda mahsur kaldı. NASA, Starliner’ın güvenli bir şekilde geri dönmesi için yeterli koşulları sağlayamaması üzerine aracı boş olarak Dünya’ya gönderdi ve astronotların dönüşünü SpaceX’e devretti.

SPACEX İLE EVE DÖNÜŞ

SpaceX’in Crew Dragon kapsülü, iki astronotu eve getirmek için devreye girdi. Ancak kapsülde yaşanan teknik sorunlar, dönüş tarihini Şubat’tan Mart ayına erteledi. Wilmore ve Williams’a, dönüş yolculuğunda NASA astronotu Nick Hague ile Rus kozmonot Alexander Gorbunov eşlik ediyor. Yaklaşık 17 saat sürmesi beklenen yolculuk, hava koşullarının elverişli olması halinde Florida açıklarında tamamlanacak.

NASA’DAN CANLI YAYIN

NASA, astronotların ISS’den ayrılışını canlı olarak yayımladı. Dokuz ayı aşkın süredir uzayda kalan Wilmore ve Williams’ın Dünya’ya dönüşü, hem ajans hem de astronotlar için büyük bir rahatlama anı olarak görülüyor. Kapsülün Salı akşamı başarılı bir iniş yapması bekleniyor.

(DHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır