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Ev sahibinin avukatına dehşeti yaşattı: Şok '500 bin TL' detayı! "Ya anneni ya oğlunu öldürürüm"

27.09.2022 17:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avukat Mesut Oğuz, ihbar üzerine müvekkiline ait apartmana gittiğinde büyük bir şok yaşadı. Aylar önce evden çıkarılan kiracı Murat A., Oğuz'a ekmek bıçağıyla saldırdı, bıçağı ters tuttuğu için yaralandı. Murat A.'nın daireden 3 ay önce yasal yollarla tahliye edildiğini öne süren Oğuz, daha sonra ölüm tehditleri almaya başladığını söyledi. Avukat Oğuz'un dehşet yaşadığı anlar saniye saniye görüntülenirken Murat A.'nın kan donduran tehdit mesajlarındaki '500 bin TL' detay dikkat çekti.

Ev sahibinin avukatına dehşeti yaşattı: Şok '500 bin TL' detayı! "Ya anneni ya oğlunu öldürürüm"

Evden çıkarılan kiracı Murat A.'nın asılsız ihbarda bulunarak kendini apartmana getirttiğini iddia eden Avukat Oğuz'un olayın perde arkasına ilişkin anlattıkları hayrete düşürdü. Oğuz, 30'un üzerinde suç kaydığı öğrenilen Murat A.'nın söz konusu dairede birtakım hukuk dışı eylemlerde bulunduğunu, akabinde yasal yolla tahliye ettiklerini açıkladı. Murat A.'nın "Soyunu kurutacağım" diye tehdit ettiğini ileri süren Oğuz ayrıca "Saat 12’ye kadar para getireceksin, aksi takdirde 500 bin lira getireceksin, aksi takdirde oğlun ya da anneni öldüreceğim" şeklinde mesajlar aldığını da anlattı.

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BIÇAĞI TERESİNDEN TUTTU

Olay, dün akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesine bağlı Bayındır Mahallesi Pınar Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, müvekkiline ait bir apartman için yapılan ihbara giden Antalya Barosuna kayıtlı Avukat Mesut Oğuz, burada polis ve zabıta ekipleriyle görüştü. İhbarın asılsız olduğu anlaşılması üzerine binadan çıkmaya hazırlanan Oğuz, 3 ay önce müvekkilinin evinden çıkarttığı kiracı Murat A. ile karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşünce Murat A., yanında getirdiği ekmek bıçağıyla Oğuz’a saldırmaya çalıştı. Bıçağı ters tutan Murat A. elinden yaralanırken, Avukat Oğuz da olayı sıyrıklarla atlattı.

Şüpheli, polis ekiplerince etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Murat A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

“PARAYI 12'YE KADAR GETİR, YOKSA OĞLUNU YA DA ANNENİ ÖLDÜRECEĞİM”

Olay sonrası Antalya Barosunda açıklama yapan Avukat Mesut Oğuz, şahsın daha önce müvekkilinin kiracısı olduğunu ve evden çıkarıldıktan sonra Murat A.’dan sürekli tehdit mesajları aldığını ileri sürerek şunları söyledi:

“Benim müvekkilimin kiracısıydı. Evde birtakım hukuk dışı eylemlerde bulunduğunu öğrendik. Daha sonra bu kişiyi yasal yollarla tahliye ettik. Ardından sürekli beni ölümle tehdit etmeye başlamıştı. Suç duyurusunda bulundum. Bu şahsın hakkında 3 yakalama kararı var, 30’a yakın suç dosyası var. Eylül ayı içerisinde beni ‘Soyunu kurutacağım’ diye tehdit etti. Son olarak ’Saat 12’ye kadar para getireceksin, aksi takdirde 500 bin lira getireceksin, aksi takdirde oğlun ya da anneni öldüreceğim’ mesajları attı.”

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"3-4 SEFER KARNIMA BIÇAKLA VURDU"

Oğuz, son olarak yine Murat A.’nın asılsız ihbarda bulunup kendisinin olay yerine gelmesini sağladığını ileri sürerek, “Onun ruhsatıyla işletme işlettiğimi iddia ederek polislere suç duyurusunda bulundu. Polisler, dün müvekkilime ait apartmanda araştırma yapıyor ve bu sırada ben çağrılıyorum. Asılsız olduğu öğrenildi ve yanımda iki sivil ve bir resmi polis vardı. Bu şahıs o sırada yanımıza gelerek elinde sakladığı yaklaşık 30 santimlik ekmek bıçağıyla içeri girdi ve bana saldırmaktı niyeti. Sivil polisi görünce beni ‘Mesut Bey yanıma gelir misin?’ diye çağırdı. Gelmeyeceğimi söyleyince hakaret ve küfürler etmeye başladı. Eylemi yapamayınca bağırmaya başladı. Aramızda tartışma ve kavga çıktı. Elindeki bıçakla beni bıçaklayacağını düşündüğüm için boynundan tuttum. İkimiz yere düştük ve 3-4 sefer bıçakla karın bölgeme vurdu ama Allah korudu ki bıçağı ters tarafıyla tutmuş. Olayı küçük sıyrıklarla atlattım” diye konuştu.

Antalya Baro Başkanı Hüseyin Geçirmez, “Görüntüleri izledim ve gördüğüm kadarıyla saplamaya çalışıyor ve saplayabilse en iyi ihtimalle ağır bir yaralama gerçekleşecekti” dedi. Geçirmez, Antalya Barosu olarak Avukat Mesut Oğuz’un yanında olduklarını ve sonuna kadar süreci takip edeceklerini ifade etti.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kiracı bıçak
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