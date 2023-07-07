Ev yapımı bitkisel ve doğal öksürük şurubu tarifleri: Etkili bir öksürük şurubu nasıl yapılır?

Öksürük solunum sisteminin doğal bir savunma mekanizmasıdır ve birçok farklı nedenle ortaya çıkabilir. Soğuk algınlığı, grip, sinüzit, astım, bronşit gibi solunum yolu enfeksiyonları veya alerjiler öksürüğe yol açabilir. Öksürük vücudun akciğerleri ve solunum yollarını temizlemek için tasarlanmış bir reflekstir. Ancak bazen öksürük rahatsızlık verebilir, uykuyu bozabilir ve günlük aktiviteleri olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle öksürüğü hafifletmek ve semptomları hızlı bir şekilde azaltmak isteyen birçok insan ev yapımı öksürük şuruplarına yönelir. Ev yapımı öksürük şurupları doğal malzemelerden hazırlanır ve genellikle bitkisel içeriklerle zenginleştirilir.
Öksürük, genellikle bitkisel yollarla çözülebilecek bir sorundur. Evde doğal öksürük kesici yapmak istiyorsanız şu ürünleri tüketebilirsiniz:
Bitkisel çözümleri kullanırken herkesin farklı tepkiler verebileceğini unutmayın. Bazı bitkiler bazı kişilerde alerjik reaksiyonlara veya etkileşimlere neden olabilir. Bu nedenle bitkisel çözümleri kullanmadan önce doktorunuza danışmanız önemlidir. Ayrıca doğal öksürük kesici bitkisel çözümler öksürüğün altında yatan ciddi bir sağlık sorununu tedavi etmeyebilir bu nedenle şiddetli ve uzun süreli öksürük durumunda bir sağlık uzmanına danışmanız önemlidir.
Doktora gitmeden öksürüğünüzden kurtulmak istediğiniz takdirde deneyebileceğiniz birkaç biktisel öksürük şurubu tarifi bulunur. Bu tariflerden bazıları şu şekilde:
Hazırlanışı: Ilık suya balı ekleyin ve karıştırın. Ardından limon suyunu ekleyin ve tekrar karıştırın. Elde ettiğiniz karışımı bir şişeye aktarın ve buzdolabında saklayın. İhtiyaç duyduğunuzda bir tatlı kaşığı kadarını tüketin.
Hazırlanışı: Suyu kaynatın ve içerisine taze zencefil dilimini ekleyin. 10-15 dakika kadar kaynatın. Karışım ılıdığında süzün ve balı ekleyin. İyice karıştırın ve bir şişede saklayın. Günde 2-3 kez bir tatlı kaşığı tüketebilirsiniz.
Doğal öksürük şurupları, en etkili öksürük şurubu arasındadır. Ancak doğal öksürük şurupları kullanırken herkesin farklı tepkiler verebileceğini unutmayın. Eğer herhangi bir alerjiniz veya reaksiyonunuz varsa veya şikayetleriniz uzun süre devam ediyorsa bir sağlık uzmanına danışmanız önemlidir. Ayrıca çocuklar için doğal öksürük şurupları kullanmadan önce bir pediatriste danışmanız gerekir.
Kuru öksürüğü kesebilecek birkaç bitkisel şurup tarifi bulunur. Bu tariflerden bazıları şu şekildedir:
Hazırlanışı: Balı ve hindistan cevizi yağını bir kapta iyice karıştırın. Elde ettiğiniz şurubu bir kaşıkla alıp yavaşça ağzınıza bırakın ve yavaşça yutun. Günde birkaç kez tekrarlayabilirsiniz.
Evde yapılan doğal öksürük şurubu tarifleri çocuklar için uygun olmayabilir. Yetişkinlerin kullanabileceği bazı öksürük şurubu tariflerini ise şu şekilde sıralayabiliriz:
Hazırlanışı: Bir su bardağı suyu kaynatın ve içerisine elma sirkesi ve balı ekleyin. Karışımı iyice karıştırın ve ılımaya bırakın. Elde ettiğiniz şurubu bir şişede saklayın. Günde 2-3 kez bir tatlı kaşığı kadar tüketebilirsiniz.
Balgam söktürücü şuruplar, solunum yollarında biriken balgamın gevşemesine ve daha kolay çıkmasına yardımcı olan ilaçlardır. Genellikle soğuk algınlığı, grip veya bronşit gibi solunum yolu enfeksiyonlarına bağlı olarak ortaya çıkan balgamın temizlenmesinde kullanılır. Balgam söktürücü şuruplar, balgamın incelmesini ve öksürük refleksini uyarmayı hedefler. Bu sayede balgamın daha rahat çıkmasına ve solunum yollarının rahatlamasına yardımcı olurlar. Basit bir balgam söktürücü şurup tarifi:
Malzemeler:
Yarım su bardağı ılık su
Hazırlanışı:
Şurubu birkaç gün buzdolabında saklayabilirsiniz, ancak tazelik açısından mümkün olduğunca taze olarak tüketmeye çalışın.Bu doğal balgam söktürücü şuruplar semptomları hafifletmek ve boğazı rahatlatmak için kullanılabilir. Ancak herkesin farklı tepkiler verebileceğini ve bazı insanların belirli bileşenlere alerjik olabileceğini unutmayın. Şikayetleriniz uzun süre devam ederse veya ciddiye dönüşürse bir sağlık uzmanına danışmanız önemlidir.
Öksürüğü bitkisel yolla her zaman tamamen tedavi edemeyebiliriz ancak öksürüğe iyi geldiği düşünülen birkaç farklı bitki çayı bulunur. Bu bitki çayları ve kolay tariflerini şu şekilde sıralayabiliriz:
Hazırlanışı: Bir bardak kaynar suya 1 çay kaşığı kurutulmuş adaçayı ekleyin. 10 dakika demlemeye bırakın, süzün ve içebilirsiniz. Günde 2-3 fincan tüketebilirsiniz.
Hazırlanışı: Bir bardak kaynar suya 1 çay kaşığı kurutulmuş papatya ekleyin. 5-10 dakika demlemeye bırakın, süzün ve tüketin. Günde 2-3 fincan içebilirsiniz.
Hazırlanışı: Bir bardak kaynar suya 1-2 adet kuru incir yaprağı ekleyin. 10 dakika demlemeye bırakın, süzün ve içebilirsiniz. Günde 2-3 fincan tüketebilirsiniz.