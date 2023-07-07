Ev yapımı bitkisel ve doğal öksürük şurubu tarifleri: Etkili bir öksürük şurubu nasıl yapılır?

Öksürük solunum sisteminin doğal bir savunma mekanizmasıdır ve birçok farklı nedenle ortaya çıkabilir. Soğuk algınlığı, grip, sinüzit, astım, bronşit gibi solunum yolu enfeksiyonları veya alerjiler öksürüğe yol açabilir. Öksürük vücudun akciğerleri ve solunum yollarını temizlemek için tasarlanmış bir reflekstir. Ancak bazen öksürük rahatsızlık verebilir, uykuyu bozabilir ve günlük aktiviteleri olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle öksürüğü hafifletmek ve semptomları hızlı bir şekilde azaltmak isteyen birçok insan ev yapımı öksürük şuruplarına yönelir. Ev yapımı öksürük şurupları doğal malzemelerden hazırlanır ve genellikle bitkisel içeriklerle zenginleştirilir.

Öksürüğe bitkisel çözüm yöntemleri nelerdir?

Öksürük, genellikle bitkisel yollarla çözülebilecek bir sorundur. Evde doğal öksürük kesici yapmak istiyorsanız şu ürünleri tüketebilirsiniz:

Bal: Bal öksürüğü hafifletmek ve boğazı yatıştırmak için popüler bir bitkisel çözümdür. Bal antimikrobiyal ve anti-enflamatuar özelliklere sahiptir ve öksürük semptomlarını azaltmaya yardımcı olabilir. Bir çay kaşığı balı sıcak su veya bitki çayına ekleyerek içebilir veya doğrudan tüketebilirsiniz. Balı çocuklar altı yaşından küçüklerde kullanmadan önce doktorunuza danışmanız önemlidir.

Zencefil: Zencefil anti-enflamatuar ve antitussif (öksürük kesici) özellikleri ile bilinen güçlü bir bitkidir. Öksürüğü hafifletmek için zencefil çayı hazırlayabilir veya zencefil parçalarını kaynar suya ekleyerek buharını soluyabilirsiniz. Ayrıca rendelenmiş zencefili bal ile karıştırıp tüketmek de faydalı olabilir.

Ada çayı: Ada çayı öksürüğü hafifletmek ve solunum yollarını rahatlatmak için kullanılan yaygın bir bitkidir. Adaçayı çayı bal ile tatlandırılarak içilebilir veya gargara olarak kullanılabilir. Ada çayı öksürük semptomlarını azaltmaya yardımcı olan antiseptik ve antienflamatuar özelliklere sahiptir.

Nane: Nane öksürüğü yatıştırmaya ve boğazı rahatlatmaya yardımcı olan ferahlatıcı bir bitkidir. Nane çayı öksürüğü hafifletebilir ve nefes almayı kolaylaştırabilir. Ayrıca nane yağıyla yapılan buhar inhalasyonları da öksürüğü azaltmaya yardımcı olabilir.

Kekik: Kekik antimikrobiyal ve öksürük kesici özelliklere sahip olan bir bitkidir. Öksürük semptomlarını hafifletmek için kekik çayı hazırlayabilir veya kekik yağını bir baz yağla karıştırarak göğsünüze masaj yapabilirsiniz. Kekik solunum yollarını rahatlatır ve balgamın temizlenmesine yardımcı olabilir.

Bitkisel çözümleri kullanırken herkesin farklı tepkiler verebileceğini unutmayın. Bazı bitkiler bazı kişilerde alerjik reaksiyonlara veya etkileşimlere neden olabilir. Bu nedenle bitkisel çözümleri kullanmadan önce doktorunuza danışmanız önemlidir. Ayrıca doğal öksürük kesici bitkisel çözümler öksürüğün altında yatan ciddi bir sağlık sorununu tedavi etmeyebilir bu nedenle şiddetli ve uzun süreli öksürük durumunda bir sağlık uzmanına danışmanız önemlidir.

Doğal öksürük şurubu tarifi

Doktora gitmeden öksürüğünüzden kurtulmak istediğiniz takdirde deneyebileceğiniz birkaç biktisel öksürük şurubu tarifi bulunur. Bu tariflerden bazıları şu şekilde:

Bal ve Limon Şurubu:

Malzemeler: 2 yemek kaşığı bal, 2 yemek kaşığı limon suyu, 1 su bardağı ılık su.

Hazırlanışı: Ilık suya balı ekleyin ve karıştırın. Ardından limon suyunu ekleyin ve tekrar karıştırın. Elde ettiğiniz karışımı bir şişeye aktarın ve buzdolabında saklayın. İhtiyaç duyduğunuzda bir tatlı kaşığı kadarını tüketin.

Zencefil ve Bal Şurubu:

Malzemeler: 1 parça taze zencefil (1 inçlik dilim), 1 yemek kaşığı bal, 1 su bardağı su.

Hazırlanışı: Suyu kaynatın ve içerisine taze zencefil dilimini ekleyin. 10-15 dakika kadar kaynatın. Karışım ılıdığında süzün ve balı ekleyin. İyice karıştırın ve bir şişede saklayın. Günde 2-3 kez bir tatlı kaşığı tüketebilirsiniz.

Soğan ve Bal Şurubu:

Malzemeler: 1 orta boy soğan, 2 yemek kaşığı bal.

Hazırlanışı: Soğanı soyun ve doğrayın. Bir kavanoza doğranmış soğanı ve balı ekleyin. Kavanozu sıkıca kapatın ve bir gece boyunca bekletin. Ertesi gün elde ettiğiniz şurubu süzün ve bir şişede saklayın. Günde 2-3 kez bir tatlı kaşığı kadar tüketebilirsiniz.

Doğal öksürük şurupları, en etkili öksürük şurubu arasındadır. Ancak doğal öksürük şurupları kullanırken herkesin farklı tepkiler verebileceğini unutmayın. Eğer herhangi bir alerjiniz veya reaksiyonunuz varsa veya şikayetleriniz uzun süre devam ediyorsa bir sağlık uzmanına danışmanız önemlidir. Ayrıca çocuklar için doğal öksürük şurupları kullanmadan önce bir pediatriste danışmanız gerekir.

Kuru öksürük şurubu nedir?

Kuru öksürüğü kesebilecek birkaç bitkisel şurup tarifi bulunur. Bu tariflerden bazıları şu şekildedir:

Bal ve Hindistan Cevizi Yağı Şurubu:

Malzemeler: 2 yemek kaşığı bal, 1 yemek kaşığı hindistan cevizi yağı.

Hazırlanışı: Balı ve hindistan cevizi yağını bir kapta iyice karıştırın. Elde ettiğiniz şurubu bir kaşıkla alıp yavaşça ağzınıza bırakın ve yavaşça yutun. Günde birkaç kez tekrarlayabilirsiniz.

Karanfil ve Ballı Şurup:

Malzemeler: 5-6 adet karanfil, 2 yemek kaşığı bal, yarım su bardağı su.

Hazırlanışı: Karanfilleri suyla birlikte bir tencereye ekleyin ve kaynamaya bırakın. Kaynadıktan sonra ocağı kısın ve 10-15 dakika daha kaynatmaya devam edin. Karışım ılındığında süzün ve balı ekleyin. İyice karıştırın ve bir şişede saklayın. Günde 2-3 kez bir tatlı kaşığı tüketebilirsiniz.

Yetişkinler için doğal öksürük şurubu tarifi

Evde yapılan doğal öksürük şurubu tarifleri çocuklar için uygun olmayabilir. Yetişkinlerin kullanabileceği bazı öksürük şurubu tariflerini ise şu şekilde sıralayabiliriz:

Elma Sirkesi Şurubu:

Malzemeler: 1 su bardağı su, 2 yemek kaşığı elma sirkesi, 1 yemek kaşığı bal.

Hazırlanışı: Bir su bardağı suyu kaynatın ve içerisine elma sirkesi ve balı ekleyin. Karışımı iyice karıştırın ve ılımaya bırakın. Elde ettiğiniz şurubu bir şişede saklayın. Günde 2-3 kez bir tatlı kaşığı kadar tüketebilirsiniz.

Nane ve Bal Şurubu:

Malzemeler: 1 su bardağı su, 1 yemek kaşığı kuru nane veya taze nane yaprakları, 2 yemek kaşığı bal.

Hazırlanışı: Suyu bir tencereye ekleyin ve kaynatın. Kaynar suya nane ekleyin ve 5-10 dakika demlemeye bırakın. Karışım ılıdığında süzün ve balı ekleyin. İyice karıştırın ve bir şişede saklayın. Günde 2-3 kez bir tatlı kaşığı kadar tüketebilirsiniz.

Balgam söktürücü şurup tarifi

Balgam söktürücü şuruplar, solunum yollarında biriken balgamın gevşemesine ve daha kolay çıkmasına yardımcı olan ilaçlardır. Genellikle soğuk algınlığı, grip veya bronşit gibi solunum yolu enfeksiyonlarına bağlı olarak ortaya çıkan balgamın temizlenmesinde kullanılır. Balgam söktürücü şuruplar, balgamın incelmesini ve öksürük refleksini uyarmayı hedefler. Bu sayede balgamın daha rahat çıkmasına ve solunum yollarının rahatlamasına yardımcı olurlar. Basit bir balgam söktürücü şurup tarifi:

Malzemeler:

1 yemek kaşığı taze limon suyu

1 yemek kaşığı bal

Yarım çay kaşığı zencefil tozu

Yarım çay kaşığı tuz

Yarım su bardağı ılık su

Hazırlanışı:

Tüm malzemeleri bir kaseye veya cam bir şişeye ekleyin.

İyi bir şekilde karıştırın, böylece malzemeler birbirleriyle tamamen entegre olur.

Elde ettiğiniz şurubu her öksürük atakları öncesi veya günde 2-3 kez bir tatlı kaşığı kadar tüketin.

Şurubu birkaç gün buzdolabında saklayabilirsiniz, ancak tazelik açısından mümkün olduğunca taze olarak tüketmeye çalışın.Bu doğal balgam söktürücü şuruplar semptomları hafifletmek ve boğazı rahatlatmak için kullanılabilir. Ancak herkesin farklı tepkiler verebileceğini ve bazı insanların belirli bileşenlere alerjik olabileceğini unutmayın. Şikayetleriniz uzun süre devam ederse veya ciddiye dönüşürse bir sağlık uzmanına danışmanız önemlidir.

Öksürük için bitki çayı önerileri

Öksürüğü bitkisel yolla her zaman tamamen tedavi edemeyebiliriz ancak öksürüğe iyi geldiği düşünülen birkaç farklı bitki çayı bulunur. Bu bitki çayları ve kolay tariflerini şu şekilde sıralayabiliriz: