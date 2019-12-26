Ev yapımı konserve zararlı mıdır? Tüketirken dikkat!

Öğretim Görevlisi Alper Zöngür, yaptığı açıkamada, evde yapılan konservelerde zararlı mikroorganizmalar bulunabileceğine dikkat çekip, "Evde yapılan konservelerde hijyen ve sanitasyon kurallarına uyulmaması durumunda mikroorganizmalar tamamen yok edilemiyor. Bu mikroorganizmalardan birisi dünyada bilinen en güçlü nörotoksinleri üreten Clostridium Botulinum bakterisidir. Genelde toprakta bulunan, anaerobik koşullarda yaşayabilen, gram pozitif basil olan ve konservelerde milyonda bir rastlanan bu bakteri uygun koşullar bulduğunda nörotoksik etkisi çok güçlü olan Botulium toksinlerini üretebilmektedir. Bu toksinler sinir hücresi membran bağlama proteinlerini (SNARE proteinlerini) proteolize uğratırlar. Bu şekilde nörosimitter (uyarıcı) madde olan asetilkolinin nörondan (sinir hücresinden) dışarı çıkması engellenir. Asetilkolin yerine kas hücrelerine bakteri toksinleri girer ve kas hücresi reseptörlerine tutunarak kas dokusunun hareketini kısıtlayarak felç oluşumuna sebep olur. Toksin dozu 1-2 µg seviyesinden yüksekse ölümcül sonuçlarda doğurabilir. 12-36 saat içerisinde baş dönmesi, mide bulantısı, karın ağrısı ve bağırsak bozulması şeklinde şikayetleri olanların derhal bir sağlık kuruluşuna başvurmaları gerekir" dedi.