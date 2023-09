Et döner Türkiye'nin en meşhur lezzetlerinden biri. Yediden yetmişe herkesin sevdiği et döner tarifi MasterChef izleyicilerinin gündeminde yer aldı. Evde partik et döner tarifi denemek isteyenler tarifin detaylarını araştırıyor. İşte lezzetli ve pratik et döner yapımı...

MALZEMELER 1 kg büyük parçalar halinde dana eti,

1 adet küçük boy soğan,

1 tatlı kaşığı yoğurt,

1 tatlı kaşığı domates salçası,

1 yemek kaşığı sirke (herhangi bir çeşit),

1 çay kaşığı kekik,

Tuz,

2 yemek kaşığı zeytinyağ,

1 tepeleme yemek kaşığı tereyağı.

TARİF Soğanı rendeleyin,

İçine yoğurt, salça, sirke, kekik, tuz ve zeytinyağını ekleyip karıştırın,

İçine et parçalarını ekleyip bütün parçalar sosa bulanana kadar karıştırın,

Parçaları büyük bir parça streç filmin üzerine alıp kalın bir şerit halinde sarın,

Dondurucuya kaldırıp 5-6 saat dinlendirin,

Eti dondurucudan çıkarıp büyük ve keskin bir bıçakla incecik kıyın,

Geniş bir tavada tereyağını eritip et dilimlerini tavaya alın ve harlı ateşte sürekli karıştırarak suyunu salıp çekene ve hafifçe kızarana kadar kavurun.

AFİYET OLSUN!