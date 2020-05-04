Eva Longoria: Kıyafet giymeyi özleyen başka kimse var mı?

'Umutsuz Ev kadınları' dizisinde canlandırdığı Gabrielle Solis karakteriyle hafızalara kazınan Eva Longoria, koronavirüsten korunmak adına kendisini önlem amaçlı evde karantinaya aldı.

Bütün vaktini evde geçiren 45 yaşındaki Longoria, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündeme geldi.

Bir süredir ailesiyle karantinada olan Eva Longoria, eski bir fotoğraf çekiminden kareyi sosyal medya hesabından yayınladı.

Longoria, paylaşımına "Kıyafet giymeyi özleyen başka kimse var mı?" notunu düştü.

Amerikalı film yıldızının paylaşımı kısa sürede 334 binin üzerinde beğeni ve yorum aldı.

