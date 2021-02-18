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Evde beslenebilecek köpekler hangileri? Aslında hayal değil! Tüy dökmeyen, evde ve apartmanda beslenebilecek köpek cinsleri

Hande Öztürk Hande Öztürk 18.02.2021 18:00 | Son Güncelleme:
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Evde beslenebilecek köpekler hangileri? Aslında hayal değil! Tüy dökmeyen, evde ve apartmanda beslenebilecek köpek cinsleri

Hayvansever çok sayıda insan apartmanda yaşadığı ve bunun sorun olabileceğini düşündüğü için bir köpek sahiplenmek konusunda endişe yaşayabiliyor. Ancak bir köpek dostu ile evde yaşamak hayal değil. İşte isteyen herkesin köpek dostuyla mutlu mesut yaşayabileceği evde beslenebilecek köpekler

Çok sayıda insan, köpekleri çok sevmesine rağmen evde beslemenin zor olacağını düşündüğü için bu hayalinden vazgeçebiliyor. Oysa hayvanseverlerin de bu mutluluğu yaşayabileceği evde beslenebilecek köpekler de var. Yine de köpeklerin kedilerden biraz daha farklı olduklarını ve daha özel bir bakım gerektirebileceklerini de unutmamak gerekiyor.

EVDE BESLENEBİLECEK KÖPEKLER HANGİLERİ?

İnsanlar evde köpek beslemeye karar verdiklerinde tüy dökmeyen, bekçi, koruyucu, küçük veya büyük olarak farklı özellikler arayabiliyor. Buna göre farklı türler arasında tercih yapabiliyorlar. Özellikle evinde farklı bir başka hayvan daha olan ya da çocuğu bulunan aileler köpeklerin taşıyabileceği niteliklere ve karakteristik özelliklerine de dikkat ediyor. Her köpeğin yetiştirilme tarzına göre farklı özellikleri bulunabileceği gibi genel olarak ırklarına dair bazı çıkarımlar yapılabiliyor. İşte merak edilen o türler...

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EVDE BESLENEBİLECEK BEKÇİ KÖPEKLERİ

Bekçi köpeği arayışında olanların karşısına genellikle evde beslenebilecek büyük köpek cinsleri çıkıyor. Bazılarının asi ve saldırgan özellikleri olabileceği gibi iyi bir eğitimle bunun üstesinden gelinebiliyor. Aynı zamanda bu cinsler koruyucu davranışlarıyla da çok sayıda ailenin dikkatini çekiyor.

  • BOXER

Bu cins köpekler; atak, dost canlısı, zeki ve neşeli yapılarıyla biliniyorlar. Ortalama 25-30 kiloya kadar ulaşabilmelerinin yanı sıra asi bir yapıya sahip olabiliyorlar. Bunun üstesinden gelmek için ise iyi bir eğitim gerekebiliyor.

  • ROTTWEILER

Uzun yıllardır oldukça önemli görevlerin içerisinde olan bu köpekler günümüzde evde bekçi köpeği olarak ya da polis köpekleri olarak biliniyorlar. Sahiplerine karşı son derece bağlı ve korumacı olmalarının yanı sıra yabancılara saldırganlık gösterebiliyorlar. İyi bir eğitim verilmesi halinde ise bu problem ortadan kalkabiliyor.

  • DOBERMAN

Sinirli tavırlarının yanı sıra korumacı yapılarıyla da bilinen doberman cinsi köpekler, sahiplerine bağlı ve itaatkar oluyorlar. Sahiplenecek olanların sosyalleştirilme ihtiyacının göz ardı etmemesi gerekiyor. Erkekleri 40-45 kg arasında olabilirken dişi olanları ise 32-35 kg arasında oluyor.

  • ALMAN KURDU

Çok sevilen bir cins olan Alman kurtları, polis ve asker köpeği olarak büyük başarılarla anılıyorlar. Ailesini korumak için eğitim aldıklarında da harikalar yaratabiliyorlar. Üstelik eğitim alma konusunda oldukça zekiler.

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  • CANE CORSO

Görüntüsü itibarıyla ürkütücü olabilen bu köpekler ev ortamında ise gayet sessiz oluyorlar. Evde beslenebilecek koruyucu köpekler arasında yer alan bu ırk, tam anlamıyla koruyucu ve dikkatli olmaları nedeniyle iyi bir bekçi köpeği olarak gösteriliyorlar. Ancak henüz yavru iken iyi eğitim almaları ve gerektiği kadar sosyalleştirilmeleri gerekiyor.

EVDE BESLENEBİLECEK KÜÇÜK KÖPEKLER

Evde beslenebilecek köpek cinsleri ile ilgili araştırma yapılırken pek çok kişi de küçük cinslere yönelmeyi tercih ediyor. Küçük yapılarıyla herkesin sevgiyle yaklaştığı bu köpeklerin birbirinden çok farklı özellikleri olduğunu da söylemek mümkün.

  • MİNYATÜR SCHNAUZER IRKI

Genellikle diğer hayvanlarla, insanlarla ve özellikle çocuklarla iyi anlaştığı bilinen bu ırk, tanımadıklarına karşı da utangaç bir hale bürünebiliyorlar. Yine de evde ve apartmanda beslemek için uygun olduklarını söylemek mümkün. Kimi zaman inatçı ve agresif oldukları görülebilen bu ırk eğitim almaya da yatkın oluyor.

  • FRANSIZ BULLDOG IRKI

Ev ortamında oldukça mutlu olabilen bu ırklar, çok hareketli ve enerjik olmalarıyla biliniyorlar. Heyecanlı ve hevesli oldukları için çocuklara harika bir oyun arkadaşı olabiliyorlar. Bunun yanı sıra yetişkinlerle de iyi geçiniyorlar.

  • YORKSHIRE TERRIER IRKI

Duygusal, enerjik ve cesur yapıları dikkat çeken bu köpekler, sevimli bir görünüme sahip oldukları için çok seviliyorlar. Kısa sürede aileyle bağ kurabilmelerinin yanı sıra yalnızlıktan da hoşlanmıyorlar. Bu nedenle onları evde uzun süre yalnız bırakmamak gerekiyor.

  • CHOW CHOW

Özgür ruhlu bir köpek ırkı olan Chow Chow’lar fazla egzersiz ihtiyacı duymadıkları için evde beslenebiliyorlar. Evde beslenebilecek süs köpekleri arasında da gösterilebilen bu türler, apartmanda yaşayabiliyorlar. Ancak evde farklı bir köpek olduğunda üstünlük kurma ihtiyacına girebiliyorlar.

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  • CAVALIER KING CHARLES

Sevimli bir görüntüye sahip olarak bu ırk da çocuklarla, diğer köpeklerle ve insanlarla iyi geçiniyor. Heyecanlı ve sevimli olmalarının yanı sıra ailelerine karşı çok iyi niyetli oldukları için onları daima mutlu etmeye odaklanıyorlar. Yine de yabancılara karşı çok da samimi oldukları söylenemiyor. Ev ortamında sağlıklı bir yaşam sürebilmeleri için egzersizlerini aksatmamak gerekiyor.

  • HAVANESE

Akıllı köpek ırkları arasında gösterilen bu tür; oyuncu, enerjik ve aileye bağlı olmasıyla tanınıyor. Çocuklu ailelerin de tercih edebileceği bir tür olmakla beraber tüy dökme dönemlerinde dikkat etmek gerekebiliyor. Ortalama olarak 15 sene yaşayabiliyorlar.

  • TOY POODLE

Kıvırcık tüyleri ve sevimli görüntüsüyle çok sevilen bu tür küçük olsa da aslında oldukça atletik. Ailesiyle bağ kurabildiğinde sevgisini gözlerinden bile hissetmek mümkün oluyor. Ancak bunun için iyi bir eğitim gerekiyor. Evde rahatça beslenebilmelerinin yanı sıra rutin egzersizlerine özen göstermek de önem taşıyor. Oyun olarak ise avcılık ve yakalama oyunu tercih etmekte yarar var.

  • PEKİNEZ

Evde apartmanda beslenebilecek köpek cinsleri denildiğinde ilk akla gelenlerden bir tanesi de Pekinez. Çünkü egzersiz ihtiyaçları oldukça az. Doğru eğitim verildiğinde ise diğer köpeklerle ve hayvanlarla da iyi geçinebiliyorlar. Yine de çocuklu aileler için çok uygun oldukları söylenemeyebiliyor.

  • SHIH TZU

Evde ve apartmanda rahatça yaşayabilecek bir diğer tür ise Shih Tzu. Evdeki diğer ev hayvanları ve çocuklar için iyi bir arkadaş olabilen bu köpeklerin tüy bakımlarına ekstra özen göstermek gerekebiliyor. Günlük yürüyüşleri çok seven bu köpekler, oyun olarak ise koşma oyunlarından hoşlanıyorlar. Fazla sıcaktan ise hoşlanmıyorlar.

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  • CHIHUAHUA

Bazı hayvanseverlerin gözdesi olan bu ırk, başka hayvanlarla yaşamak konusunda da fazla bir endişe taşımıyor. Hatta kedilerle dahi iyi anlaşabiliyor. Ancak sahiplerinin evdeki kedilerin olası sert davranışlarına karşı bu köpekleri korumaları gerekebiliyor. Evde mutlu bir yaşam sürmeleri için yavruyken iyi bir eğitim almalarında da yarar var. Çocuklarla olan iletişimlerinde bazen kontrolsüz güç uygulayabilecekleri için dikkatli olmakta fayda var.

EVDE BESLENEBİLECEK KÖPEKLER TÜY DÖKMEYEN

Evdeki hijyene ekstra özen gösteren kişiler için ise köpek dostu sahiplenmeden önce tüy dökmeme kuralı en önemli kriter haline geliyor. Bu noktada hipoalerjenik cinsler araştırılıyor. Her ne kadar tüy dökmeyen türlerden bahsetmek mümkün olsa da yine de köpek beslemenin özel bir bakım gerektireceğini ve evin düzeninde bazı değişimlere yol açabileceğini de unutmamak gerekiyor.

  • POODLE

Poodle cinsi köpeklerde diğer köpeklere göre tüy dökmeyen bir kürk bulunuyor. Ancak alerjisi olan kişilerin yine de uzak durması gerekebiliyor. Karakteristik özellikleri arasında ise zekaları dikkat çekiyor.

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  • BICHON FRISE

Tamamen tüy dökmeyen bir yapıda olmasalar da bu türlerin de nadiren tüy döktükleri biliniyor. Ayrıca hipoalerjenik yatkınlıkları biliniyor. Aynı zamanda standart köpek tüylerinden farklı bir formda kürkleri bulunuyor.

  • PORTEKİZ SU KÖPEĞİ

Bazı insanların köpek tüyüne alerjisi olduğu için köpek seçiminde daha dikkatli olması gerekebiliyor. Portekiz su köpekleri de tüy alerjisi yaşayanlar için popüler bir alternatif olarak görülüyor. Yoğun bir kürke sahip oldukları için tüy dökümü noktasında avantaja sahipler. Ancak tarama sırasında ciddi anlamda tüy döktükleri için özenli olmakta yarar var.

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