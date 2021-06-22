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Evde "patron" karmaşası çıktı! Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çiftinden şaşırtan paylaşım

22.06.2021 12:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Neslihan Atagül, eşi Kadir Doğulu'yu desteklemek için kalbe dokunan bir paylaşım yaptı. Ama bu paylaşım evde bir "patron" karmaşası yaşandığını ortaya koydu.

Evde "patron" karmaşası çıktı! Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çiftinden şaşırtan paylaşım

Oyuncu çift Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu, son dönemin en gözde ünlüleri arasında yer alıyor. "Fatih Harbiye" setinde tanışıp aşık olan ikili, ne olursa olsun birbirine destek olmaktan vazgeçmiyor. Aşkları ve mutlulukları gözlerinden okunan çift, Neslihan Atagül'ün sağlık problemleri nedeniyle zor günler geçirse de toparlanmayı bildi. Neslihan Atagül de kendisini bir an olsun yalnız hissettirmeyen eşine Instagram paylaşımlarıyla minnetini gösterdi. Son olarak, Kadir Doğulu'nun başrol oynadığı "Aşkın Tarifi"ni desteklemek için paylaşımlar yapan Neslihan Atagül hayranlarını mest etti. Ama bu paylaşımlar evde bir "patron" karmaşası yaşandığını da gözler önüne serdi.

"Patron Neslihan"

Neslihan Atagül Kadir Doğulu

Kadir Doğulu'nın başrol oynadığı "Aşkın Tarifi", şeflik ve gastronomi üzerine kurulu bir dizi. Hal böyle olunca, ona da bol bol mutfakla ilgili sorular soruluyor. O da mutfağa ilgisi olduğunu ama bu konudaki patronun Neslihan Atagül olduğunu söylüyor: "Evde mutfak Neslihan’dan soruluyor. Ben de arada bir girip bir şeyler yapıyorum. Mutfakta değişik şeyler denemeyi seviyorum. Mutfakta patron Neslihan." Ama Neslihan Atagül'ün son paylaşımları öyle demiyor.

"Şefim"

Neslihan Atagül

Neslihan Atagül, dün akşam yayınlanan "Aşkın Tarifi" dizisini desteklemek için eşinin dizide kullandığı aşçı şapkasını taktı ve Kadir Doğulu'ya "Şefim" diye seslendi. Bu durum, evde bu konuda bir karmaşa yaşandığına yönelik esprili yorumlara neden oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Kadir Doğulu Neslihan Atagül
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