Evde pratik plaj elbisesi nasıl yapılır?

Eğlenceli plaj günleri hepimiz için yaz aylarının en özel anları, öyle değil mi? Hem şık hem de konforlu bir plaj kombiniyle göz doldurmak da her kadının isteği… Güzel haber; bunun için büyük harcamalar yapmanıza hiç gerek yok. Evinizde birkaç saatinizi ayırarak, basit dikiş teknikleri ve yaratıcılığınız sayesinde dilediğiniz plaj elbisesine kavuşmanız mümkün. İşte evde plaj elbisesi yapımı için en kullanışlı öneriler…
Sıcak plaj günlerini evinizde hazırlayacağınız plaj elbiseleriyle şenlendirmek çok kolay. Sizin için derlediğimiz ekonomik ve pratik dikiş tarifleriyle kendi tarzınızı üzerinizde taşıyabilirsiniz.
Her evde bulunan günlük eşarplar ve tülbentlerle farklı tarzlarda plaj elbiseleri elde edebilirsiniz. İhtiyacınız olan malzemeler; 2 adet eşarp, iğne, iplik ve mezura. Elbisenizi astarlı kullanmak isterseniz, 1 veya 2 eşarp daha edinmelisiniz.
İşte rahatlıkla kullanabileceğiniz plaj elbiseniz hazır! Elbisenize astar eklemek isterseniz astarlık eşarpları da aynı şekilde birleştirerek omuzlardan tutturabilirsiniz.
Ilık rüzgarlı bahar havalarında kurtarıcınız olan şallar, yazın da imdadınıza yetişiyor. Rengârenk şallarınızın pareo olabileceği aklınıza gelir miydi? Yapımı oldukça basit.
Bahar aylarında kullandığınız ince kumaşlı eteklerinizi, bel lastiklerini göğüs çevrenize göre ayarlayarak harika straplez plaj elbiselerine dönüştürebilirsiniz. Elbisenizi renkli askılar ve aksesuarlarla süsleyebilir, asimetrik kesimlerle daha alımlı bir görünüme kavuşturabilirsiniz.
Biraz kumaş, biraz ip ve bolca hayal gücü, taptaze bir plaj stili için fazlasıyla yetecek!
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