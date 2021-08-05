Evde pratik plaj elbisesi nasıl yapılır?

Eğlenceli plaj günleri hepimiz için yaz aylarının en özel anları, öyle değil mi? Hem şık hem de konforlu bir plaj kombiniyle göz doldurmak da her kadının isteği… Güzel haber; bunun için büyük harcamalar yapmanıza hiç gerek yok. Evinizde birkaç saatinizi ayırarak, basit dikiş teknikleri ve yaratıcılığınız sayesinde dilediğiniz plaj elbisesine kavuşmanız mümkün. İşte evde plaj elbisesi yapımı için en kullanışlı öneriler…

Sıcak plaj günlerini evinizde hazırlayacağınız plaj elbiseleriyle şenlendirmek çok kolay. Sizin için derlediğimiz ekonomik ve pratik dikiş tarifleriyle kendi tarzınızı üzerinizde taşıyabilirsiniz.

TÜLBENT VE EŞARPLARLA HARİKALAR YARATIN

Her evde bulunan günlük eşarplar ve tülbentlerle farklı tarzlarda plaj elbiseleri elde edebilirsiniz. İhtiyacınız olan malzemeler; 2 adet eşarp, iğne, iplik ve mezura. Elbisenizi astarlı kullanmak isterseniz, 1 veya 2 eşarp daha edinmelisiniz.

Öncelikle 2 eşarbı üst üste getirin.

Ardından yaka kısmında bir kesim yapmanız gerekli. Yaklaşık 12-15 cm bir açıklık elbisenizin yakası için yeterli.

Kestiğiniz yaka kenarlarını 1 cm kıvırarak dikin.

Sırada kollar var. Eşarpların altta kalan 2 ucundan 10 cm mesafe bırakın ve kalan kısımları iğneyle dikerek birleştirin.

İşte rahatlıkla kullanabileceğiniz plaj elbiseniz hazır! Elbisenize astar eklemek isterseniz astarlık eşarpları da aynı şekilde birleştirerek omuzlardan tutturabilirsiniz.

MEVSİMLİK ŞALLARINIZLA RENKLENİN

Ilık rüzgarlı bahar havalarında kurtarıcınız olan şallar, yazın da imdadınıza yetişiyor. Rengârenk şallarınızın pareo olabileceği aklınıza gelir miydi? Yapımı oldukça basit.

Şalınızı önce enine sonra boyuna birer kez katlayın.

Katladığınız yerden 10 cm ve püsküllere doğru da 5 cm kesin.

Elbisenizin yakasını belirginleştirmek için, ön yüzden dik katlayarak 5 cm kesim yapın.

Kollar ve yırtmaç için ise istediğiniz ölçülerde açıklık bıraktıktan sonra kalan kenarları dikerek birleştirin. Artık şık ve rahat bir pareonuz var! Dilerseniz elbisenizi fiyonk, biye ve kurdele gibi aksesuarlarla süsleyebilirsiniz.

ÖRGÜ MODELLİ PLAJ ELBİSELERİ

Elbisenizin ön ve arka yüzlerini ayrı ayrı ördükten sonra dikişlerle birleştirin.

Tercih ederseniz, bel kısmından ince bir biyeyle büzgü yaparak elbisenize farklı bir hava katabilirsiniz.

ETEKLERİNİZİ DEĞERLENDİRİN

Bahar aylarında kullandığınız ince kumaşlı eteklerinizi, bel lastiklerini göğüs çevrenize göre ayarlayarak harika straplez plaj elbiselerine dönüştürebilirsiniz. Elbisenizi renkli askılar ve aksesuarlarla süsleyebilir, asimetrik kesimlerle daha alımlı bir görünüme kavuşturabilirsiniz.

Biraz kumaş, biraz ip ve bolca hayal gücü, taptaze bir plaj stili için fazlasıyla yetecek!



