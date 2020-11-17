Kazaklar elbise, taytlar pantolon! Evdeki eski kıyafetleri yenilemek için 5 ipucu

Moda tutkunlarının sosyal medyada yakından takip ettiği Influencer Eda Kurt, evdeki eski kıyafetleri yenilemek için 5 ipucu verdi.

'UZUN KAZAKLAR ELBİSE, BOĞAZLILAR BANDANA ADAYI'

Kazakların ufak dokunuşlarla kolayca yenilenebileceğini söyleyen Eda Kurt, “Kazaklar, diğer parçalara oranla daha çabuk eskir. Ancak şekillerini değiştirerek veya kimi parçalarını aksesuar olarak değerlendirerek ömürlerini uzatmak mümkün. Örneğin uzun kazaklar, bellerine birer lastik dikilerek uzun çizmelerle kullanabileceğiniz kışlık elbiselere dönüşebilirler. Boğazlı kazaklar ise eğer bol kesime sahiplerse sıcacık birer bandana adayı. Boğazı birleşim yerinden keserek kenarlarını çözülmemeleri için hafifçe dikmeniz yeterli. Hatta dilerseniz, kollarını postallarınızın içine giyerek tozluk olarak da kullanabilirsiniz.” dedi.

'ESKİ AYAKKABILARIN KURTARICISI ZIMBALAR'

Metal zımbaların ayakkabılar için en etkili yama yöntemlerinden biri olduğuna dikkat çeken Kurt, özellikle deri botları onarmanın mümkün olduğunu ifade etti. Kurt, “Kış aylarında, özellikle de yağışlı günlerde tercih ettiğimiz botlar, eğer kombinlerimize sık sık eşlik ediyorlarsa bir iki sezon sonra yıpranabiliyorlar. Onlardan hemen vazgeçmek yerine, hala moda olan metal zımbalarla yenileme yoluna gidebiliriz. Kolayca bulabileceğiniz ayakkabıya uygun yapıştırıcılar ile botlarınızın boğaz ve burun kısımlarına ve hatta gerekirse kenarlarına metal zımbalar yapıştırarak yıpranan kısımları gizleyebilirsiniz. Böylece botlarınıza parıltılı bir hareketlilik kazandırarak günlük kombinlerinizi daha şık hale getirebilirsiniz” diye konuştu.