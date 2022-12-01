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Evden çıkanlar pes dedirtti! Kraliyet pitonu, sakallı ejder, kaplumbağa...

01.12.2022 22:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray'da bir evden çıkan sürüngen hayvanlar şaşkına çevirdi. Gelen ihbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, S.A.'nın evine operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında evde, 1 kraliyet pitonu, 1 adet sakallı ejder ve 9 yavrusu ile 1 kaplumbağa ele geçirildi. S.A. gözaltına alınırken, hayvanlar ise hayvanat bahçesine götürüldü.

Evden çıkanlar pes dedirtti! Kraliyet pitonu, sakallı ejder, kaplumbağa...

Aksaray'da, beslemesi ve ticaretinin yapılması yasak olan 1 kraliyet pitonu, 1 sakallı ejder ve 9 yavrusu ile 1 kaplumbağa ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, Kurtuluş Mahallesi'nde S.A.'nın (45) evinde beslemesi ve ticaretinin yapılması yasak hayvanların olduğu bilgisini aldı.

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EVDEN ÇIKAN HAYVANLAR KORUMA ALTINA ALINDI

Yapılan araştırmanın ardından eve düzenlenen operasyonda 1 kraliyet pitonu, 1 adet sakallı ejder ve 9 yavrusu ile 1 kaplumbağa ele geçirildi. S.A. gözaltına alınırken, el konulan hayvanlar ise Konya'daki Karatay Hayvanat Bahçesine gönderildi. (DHA)

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