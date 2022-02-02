Eve giren herkesi şaşırttı! Banyo yaptı, yemek yedi, ev sahiplerinden özür dileyip para verdi

Amerika Birleşik Devletleri’nin New Mexico eyaletinde bir hırsız evlerine girdiği ailenin suç üstü kendisini yakalaması üzerine hiç beklenmeyen bir tepki verdi. Evde uyuyup banyo yapan, acıktığı için karnını doyuran ve ev sahiplerinin dolaplarındaki içecekleri tüketen hırsız, çifti karşısında gördüğünde çok utandığını dile getirerek hayat hikayesini anlattı. Aileden özür dileyen hırsız, evden değerli hiçbir şey çalmadı. Tam tersine ev sahiplerinden özür dileyip kırdığı camın bedeli olarak da 200 dolar verdi.

SESSİZCE UZAKLAŞTI

20'li yaşlarının sonlarında ve 1.80 metre boyunda olduğu belirtilen adam polise verdiği ifadesinde, bir kişiden kaçmakta olduğunu, kendi ailesinin Teksas'ın doğusunda öldüğünü ve arabasının Santa Fe dışında bozulması nedeniyle eve girmek zorunda kaldığını anlattı.

Ev sahibi ailenin hırsızdan şikayetçi olmaması üzerine genç adam elindeki silahla birlikte gözden uzaklaştı. Polis raporunda adamın evde yiyip içtiği şeylerin toplam maliyetinin 15 dolar olduğu bilgisi verildi. Aile, adamın durumu karşısında üzgün olduklarını söyledi.



