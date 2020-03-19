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  4. Eve kapanan Eda Taşpınar’dan mayolu cesur paylaşım

Eve kapanan Eda Taşpınar’dan mayolu cesur paylaşım

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2020 16:58 | Son Güncelleme

Moda Deniz Kulübü'nün başkanı Teoman Taşpınar'ın sosyetik kızı Eda Taşpınar, koronavirüs nedeniyle birçok insan gibi evinde zaman geçiriyor. Moda ikonu 'Ev hayatı' notuyla mayolu bir fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu.

Eve kapanan Eda Taşpınar’dan mayolu cesur paylaşım

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen ve virüsün baş gösterdiği zamanda çekirge yiyerek tepki çeken Eda Taşpınar’da ilginç bir paylaşım geldi.

TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Çin’de başlayan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün Türkiye’de görülmesiyle birçok ünlü isim sosyal medya hesaplarından ev hallerini paylaşmaya başladı.

CESUR PAYLAŞIM YAPMAYI İHMAL ETMEDİ

Cesur pozlarıyla tanınan Taşpınar ise farkını ortaya koyarak siyah mayosuyla yatağından havaya zıpladığı anda çekildiği fotoğrafını paylaştı. Taşpınar’ın “Ev hayatı” notuyla paylaştığı fotoğrafa kısa sürede beğeni yağdı.

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