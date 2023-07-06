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Evi terk eden eşine gözyaşlarıyla böyle seslendi: "Gamzem ne olur geri dön"

06.07.2023 10:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da iddiaya göre 3 çocuk annesi Gamze Tanrısever (31), ölen babasının emekli maaşı için eşinden boşanmak istediğini söyleyerek evi terk etti. Çocuklarıyla kalan Serkan Tanrısever (41) ise, gözyaşları içinde eşine seslenerek eve geri dönmesini istedi. Eşinin fotoğrafını öpüp onu çok sevdiğini belirten Tanrısever, "Gamzem ne olur geri dön" diyerek eşine çağrıda bulundu. İşte olayın detayları...

Evi terk eden eşine gözyaşlarıyla böyle seslendi: "Gamzem ne olur geri dön"

Adana'da sebze meyve satarak geçimini sağlayan Serkan Tanrısever ve ev hanımı Gamze Tanrısever çifti 14 yıl önce kaçarak evlendi. Çiftin bu evlilikten 3 çocukları dünyaya geldi. Çift merkez Seyhan ilçesine bağlı Şakirpaşa Mahallesi'nde mutlu bir evlilik sürerken, 4 sene önce Gamze Tanrısever'in babası Yusuf Bozan (67) hayatını kaybetti.

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Bozan'ın hayatını kaybetmesinin ardından Gamze Tanrısever'in yakınları, iddiaya göre 'Kocandan boşan, babanın emekli maaşını al' diye baskı yaptı. Genç kadın aklına yatan bu fikir nedeniyle eşinden boşanmak istedi. Ancak Serkan Tanrısever böyle bir durumun dolandırıcılık olduğunu söyleyip eşinden boşanmak istemedi.

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Gamze Tanrısever sürekli bu fikri eşine sunup boşanma isteğini yineledi. 2 Temmuz Pazar günü ise Gamze Tanrısever, eşini ve 3 çocuğunu arkada bırakarak Şakirpaşa Karakolu'na gitti. Burada polise şiddet gördüğünü ve boşanmak istediğini söyleyen genç kadın, kadın sığınma evine yerleştirildi.

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"GAMZEM NE OLUR GERİ DÖN"

3 çocuğuyla bir başına kalan Serkan Tanrısever, gözyaşları içinde eşine seslendi. Eşinin fotoğrafını öpüp çok sevdiğini belirten Tanrısever, "Gamzem ne olur geri dön. Benim eşimi akrabaları doldurdu. Eşim onların dolduruşuna geldi. Bana mutlu değilim diyor ancak ben çalıştığım bütün parayla eşimi mutlu etmeye çalışıyorum, eşime ve çocuklarıma bakıyorum" diye konuştu.

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'BENİ EŞİMLE BARIŞTIRSINLAR'

"Kedi bile yavrusunu bırakıp gitmiyor" diyen Tanrısever, "3 çocuğumla şu anda ortada kaldım. Ev sahibi de beni evden çıkarıyor. Karpuz satıyordum ancak çocuklara baktığım için karpuz da satamıyorum şu anda. Ne olur Gamzem evine dön. Ben ona hiç vurmadım, şiddet uygulamadım. Ben eşimi çok seviyorum. Devlet büyüklerim ne olur bize yardım etsin, beni eşimle barıştırsınlar" dedi.

Çiftin en büyük çocukları Çağan Efe ise annesinin sürekli babasının maaşını almak için boşanmak istediğini söyledi.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
emekli maaşı Adana terk etmek

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