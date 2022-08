Evinde sinema zevkini yaşamak isteyenlerin tercihi en iyi Samsung televizyonlar

Dizi, film, belgesel seyretmek gibi aktiviteleri üst seviye görsellik ve ses kalitesiyle buluşturan Samsung QE75Q70A 75 inç QLED 4K Smart TV, en başarılı Samsung TV modelleri arasında bulunuyor. Model, 75 inçlik geniş ekranı ve 4K çözünürlüğüyle iyi bir smart TV sahibi olmak isteyenlerin radarına hızlı bir giriş yapıyor. Gelin, Samsung QE75Q70A 75 inç QLED 4K Smart TV detaylı inceleme yazımıza geçelim.

Samsung QE75Q70A 75 inç QLED 4K Smart TV

Samsung QE75Q70A 75 inç QLED 4K Smart TV'nin teknik özellikleri

En iyi Samsung TV modeli olan Samsung QE75Q70A 75 inç QLED 4K Smart TV; muhteşem tasarımı, üst seviye görselliği ve kullanıcı dostu özellikleriyle keyif ve eğlence dolu bir kullanım vadediyor. Neredeyse yok denecek kadar ince çerçeveleriyle dikkat çeken model, kullanıcılara geniş izleme açısı sunarak gerçekçi bir seyir deneyimi yaşatıyor. 75 inç boyut, 4K çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızına sahip ürün; film izlerken ve oyun oynarken kullanıcılarını mutlu ediyor. Akıllı işlemcisi sayesinde hızlı ve akıcı bir şekilde kullanılıyor. Quantum Dot teknolojisiyle adından söz ettiren model, her parlaklık seviyesinde renk dengesini koruyarak %100 renk hacmi vadediyor. Böylece canlı renkler eşliğinde nefes kesici bir seyir atmosferi sunuyor. Quantum HD Ready özelliği, görüntüdeki kontrast dengesini doğru bir şekilde ayarlayarak daha derin siyah renkler elde ediyor ve ayrıntıları daha görünür hâle getiriyor. Ayrıca kullanıcılar ufak bir ayarla görüntü dengesini otomatik seçeneğine alabiliyorlar. Böylece oda güneşli ya da karanlık olduğunda ekran görüntüsü ideal seviyelere otomatik geçiş yapabiliyor. Samsung QE75Q70A 75 inç QLED 4K Smart TV hem TV ünitesi üzerinde hem duvara monte edilerek kullanılabiliyor. Spacefit sound özelliği sayesinde ürün, nerede konumlandırılırsa konumlandırılsın ideal ses seviyesini koruyor ve böylece seyir keyfini katlıyor. AVA aktif ses yükseltici özelliğiyle dikkat çeken smart TV, yaşam alanında gürültü oluşmaya başladığında TV sesini otomatik olarak yükseltebiliyor. Dokun ve yansıt özelliği sayesinde cep telefonunda izlenen bir videonun, tek dokunuşla TV ekranına yansıtılmasını imkân tanıyor. Ürünün solar hücreli uzaktan kumandası, güneş enerjisiyle şarj olabiliyor. Böylece cihaz, çevreci bir kullanım sunuyor. Çoklu ekran özelliği ile kullanıcılarının kalbini kazanan model, maç izlerken yan tarafta maç istatistiklerinin de takip edilmesine olanak tanıyor. "Samsung TV internete nasıl bağlanır?" diye merak ediyorsanız kumanda üzerindeki tuşla cihaz, kolayca internete bağlanabiliyor.

Samsung QE75Q70A 75 inç QLED 4K Smart TV'nin avantaj ve dezavantajları

Ürünün kullanıcı dostu birçok avantajı bulunuyor. Bunlar:

Smart TV'nin kumandasının güneş enerjisiyle şarj olabiliyor olması, pil kullanımını ortadan kaldırarak atık pil oluşumuna engel oluyor. Böylece cihaz hem çevreye hem bütçeye olumlu bir katkı sunuyor.

Geniş izleme açısı sayesinde her konumdan aynı kalitede seyir keyfi sunuyor.

Model, servis sağlayıcısı üzerinden "güvenli internet" seçeneği sunarak çocuklu aileler için avantaj sağlıyor.

Dual LED arka aydınlatma özelliği olduğu için sinema kalitesinde renk dengesi sunarak üst düzey bir seyir deneyimi yaşatıyor.

Ürünün avantajlarının yanı sıra dezavantajları da bulunuyor:

Ürün birçok başarılı özellik sunsa da yüksek fiyat sebebiyle bütçesi kısıtlı olanlar için dezavantaj yaratıyor.

Ses yüksekliği konusunda diğer modellere oranla düşük bir performans sergilemesi de kullanıcılar açısından dezavantaj oluşturuyor.

Samsung QE75Q70A 75 inç QLED 4K Smart TV'yi kullananların yorumları

Samsung TV yorumlarında ürünün beğenilen ve yetersiz bulunan yönleri hakkında birçok görüş belirtiliyor. Samsung QE75Q70A 75 inç QLED 4K Smart TV kullananlar, ürünün ince tasarımla buluşan zarif ve modern görünümünü çok beğendiklerini dile getiriyor. Şık görünümü sayesinde modelin, kullanıcıların evlerine estetik bir hava kazandırdığına vurgu yapılıyor. Ürünü duvara monte ederek kullananlar da ince tasarım sayesinde hiçbir zorluk yaşamadıklarını belirtiyor. Samsung TV kullananlar, ürünün güneş enerjisiyle şarj olabilen kumandasından sıklıkla bahsediyor. Kullanıcıları sürekli pil değiştirme derdinden kurtaran solar hücreli uzaktan kumanda, kullanıcılarından tam not almayı başarıyor. Ürünün ses performansı birçok kişi tarafından yeterli bulunsa da modeli büyük salonlarda deneyimleyen bazı kullanıcılar, cihazın sesinin yetersiz kaldığını dile getiriyor. Oyun oynamayı seven kullanıcılar, Samsung QE75Q70A 75 inç QLED 4K Smart TV'nin oyun performansı hakkında da yorumlarda bulunuyor. TV ile oyun oynayanlara göre model, PlayStation 5'le oyun oynarken donma ve kasma yaşatmıyor. Ayrıca televizyon, son derece akıcı ve kaliteli bir görsellik sunarak oyun zevkini zirveye taşıyor. Samsung TV kullanıcılarının eleştirdiği bir nokta da sesli komut konusu oluyor. Kullanıcılar tarafından ürünün Türkçe sesli komutları algılayıp yerine getirmekte çoğu zaman zorlandığından bahsediliyor. Smart TV özellikleri arasında yer alan film ve dizi uygulamalarının yanı sıra modelin zengin içerik seçeneği sunması, kullanıcıların beğenisini kazanıyor. Özellikle evden çalışan kullanıcılar bilgisayar, tablet ve cep telefonu gibi cihazlarını TV ekranına yansıtarak daha rahat bir çalışma ortamı elde ettiklerini belirtiyor. Bazı kullanıcılar ise Samsung TV model öğrenme konusunda sıkıntı yaşadıklarını dile getiriyor.

Samsung QE75Q70A 75 inç QLED 4K Smart TV'ye alternatif ürünler

1. Samsung Q60A 75 inç QLED 4K Smart TV

Salonuna dev ekranlı bir Smart TV satın almak isteyenlere sıklıkla tavsiye edilen Samsung Q60A 75 inç QLED 4K Smart TV, başarılı özellikleriyle birçok kişinin ilgisini çekiyor. Quantum Dot teknolojisi kullanan model, bir milyar renk tonunu en kaliteli şekilde ekrana yansıtıyor. Dev ekranına rağmen AirSlim teknolojisine göre tasarlandığı için model, minimal bir tasarım sunarak her ortama kolayca uyum sağlıyor.

2. Samsung 32LS03T 32 inç 81 Ekran Uydu Alıcılı Smart Full HD QLED TV

"Hangi Samsung TV modeli alınır?" sorusunu soranların karşısına çıkan Samsung 32LS03T 32 inç 81 Ekran Uydu Alıcılı Smart Full HD QLED TV, tablo görünümünü andıran tasarımıyla bulunduğu ortama estetik bir değer kazandırıyor. Duvara asılarak kullanılabilen model, tercih edildiğinde ayakları sayesinde masa veya ünite üzerine de konumlandırılabiliyor. Ayarlanabilir ayakları sayesinde görüntü açısı kolaylıkla değiştirilebiliyor. Modelin Quantum Dot teknolojisi kullanarak %100 renk hacmi sunması da cabası!

3. Samsung 65Q70T 65 inç 165 Ekran Uydu Alıcılı 4K Ultra HD Smart QLED TV

En kaliteli Smart TV modeli arasında yer alan Samsung 65Q70T 65 inç 165 Ekran Uydu Alıcılı 4K Ultra HD Smart QLED TV, yenilikçi tasarımıyla evlerin salonuna farklı bir soluk katıyor. Dual LED arka aydınlatma teknolojisini kullanan model, izlenen içeriğe göre renk tonunu en iyi şekilde ayarlayabiliyor. Modelin en önemli özelliği, AVA aktif ses yükseltici fonksiyonu. Bu sayede evde herhangi bir gürültü oluştuğunda televizyon sesi otomatik yükseliyor.

4. Samsung 55LS01T The Serif 55 inç 139 Ekran Uydu Alıcılı 4K Ultra HD Smart QLED TV

360 derece tasarımıyla görenlerin beğenisini ve takdirini kazanan Samsung 55LS01T The Serif 55 inç 139 Ekran Uydu Alıcılı 4K Ultra HD Smart QLED TV, her açıdan rahatlıkla seyredilebiliyor. Çıkarılabilir zemin standı sayesinde istenen her yere konumlandırılabilen ve rahatlıkla taşınan model, arka kısmındaki kapak sayesinde kabloların birbirine dolanıp karmaşık görünmesini engelliyor. Ürünün Office programları barındırması da evden çalışanlara kolaylık sağlıyor.

5. Samsung 40N5000 40 inç 101 Ekran Uydu Alıcılı Full HD LED TV

En kaliteli ve en ucuz Samsung TV çeşitleri arasında yer alan Samsung 40N5000 40 inç 101 Ekran Uydu Alıcılı Full HD LED TV, 40 inçlik boyutu sayesinde küçük alanlar için harika bir TV seçeneği olarak öne çıkıyor. Renk kalitesini doğru bir şekilde ayarlamasıyla seyir zevkini doruklara çıkaran model, HD Ready özelliği sayesinde her görüntüyü HD kalitesinde izletebiliyor.

6. Samsung UE50AU9000 50 inç Crystal Ultra HD 4K Smart TV

Üstün görüntü kalitesiyle büyüleyici bir seyir deneyimi yaşatan Samsung UE50AU9000 50 inç Crystal Ultra HD 4K Smart TV, "En iyi Samsung TV hangisi?" sorusunu soranlara önerilen modellerden biri. İnce kristal teknolojisi sayesinde renkleri en saf hâliyle ortaya koyan model, 4K çözünürlüğünde görüntü sunarak film ve dizi saatlerini daha keyifli hâle getiriyor.

7. Samsung UE40T5300AUXTK 40 inç T5300 Full HD Smart TV

Birçok kullanıcı tarafından Samsung'un En iyi TV'si olarak gösterilen Samsung UE40T5300AUXTK 40 inç T5300 Full HD Smart TV, başarılı özellikleri ve uygun fiyatıyla dikkatleri üzerine toplamayı başarıyor. Full HD çözünürlük sunan model, HD Ready özelliğiyle de kullanıcılarını memnun ediyor. PurColor ve kontrast arttırıcı gibi fonksiyonlarıyla cihaz, görüntüyü net ve canlı bir şekilde kullanıcılarına sunuyor.

8. Samsung UE55AU7200 55 inç Ultra HD 4K Smart TV

İnceltilmiş kenar çerçeveleri sayesinde geniş bir ekran ve şık tasarım sunan Samsung UE55AU7200 55 inç Ultra HD 4K Smart TV, Ultra HD görüntü kalitesi ve 4K çözünürlük sunarak kullanıcılarından tam not alıyor. Motion Xcelerator teknolojisi kullanan model, görüntüleri hareketli sahnelerde bile bozulmadan iyileştirilerek yansıtıyor. Modelin kabloların düzenli durmasını sağlaması da önemli bir ayrıntı.

9. Samsung QE65Q70BATXTK QLED 4K Q70B TV

65 inçlik boyutuyla en büyük Samsung TV modeli arasında yer alan Samsung QE65Q70BATXTK QLED 4K Q70B TV, kullanıcılarına bir dolu özellik sunuyor. Model, azaltılmış kenar çerçeveleri, kompakt tasarımı ve ince yapısıyla zarif bir görünüm sunuyor. Samsung TV kurulumu kolayca yapılıyor. Ayrıca Smart Hub desteği sayesinde birçok film, dizi ve çeşitli içeriğe kolayca ulaşılmasına imkân tanıyor.

10. Samsung QE50QN90A 50 inç Neo QLED 4K Smart TV

Karanlık ve aydınlık sahnelerde ışık kontrolünü en iyi şekilde ayarlayan Samsung QE50QN90A 50 inç Neo QLED 4K Smart TV; film, dizi, belgesellerdeki en ayrıntılı sahnelerin net ve kaliteli izlenmesini sağlıyor. Anti reflection özelliği sayesinde parlama ve yansımaları ortadan kaldıran model, zengin ve kusursuz renk dengesiyle de kullanıcılarını memnun ediyor. Ürünün üç boyutlu gerçekçi ses kalitesi sunması da cabası!

11. Samsung QE55LS03BAUXTK The Frame 4K LS03B TV

Samsung en iyi TV modeli denildiğinde kalitesi ve performansıyla bir adım öne çıkan Samsung QE55LS03BAUXTK The Frame 4K LS03B TV, sanat modu sayesinde televizyon izlenmeyen zamanlarda âdeta tabloya dönüşebiliyor. Yansıma önleyici mat ekranı sayesinde gündüzleri bile kaliteli görselliğini koruyor. Televizyon, %100 renk hacmi sunarak canlı renklerle dinamik bir seyir deneyimi yaşatıyor. İnce tasarımıyla dikkat çeken model, arzu edilirse kolayca duvara monte edilebiliyor.