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  4. Evine giden kadını gizli gizli kameraya alan sapık meydan dayağı yedi! Telefonundan başka kadınların fotoğrafları da çıktı

Evine giden kadını gizli gizli kameraya alan sapık meydan dayağı yedi! Telefonundan başka kadınların fotoğrafları da çıktı

27.09.2023 15:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yolda, sokakta gözüne kestirdiği kadınları gizli gizli fotoğraflamayı adet haline getiren Alican A. adlı kişi meydan dayağı yedi ve daha sonra tutuklanarak parmaklıkların ardındaki yerini aldı.

Evine giden kadını gizli gizli kameraya alan sapık meydan dayağı yedi! Telefonundan başka kadınların fotoğrafları da çıktı

Alican A. son olarak İstanbul'un Sultangazi ilçesinde bir kadının gizlice fotoğraflarını çekerken suçüstü yakalandı. Sapıklığı fark eden mahalle sakinleri, kadını haberdar edip Alican A.'nın çevresine üşüştü. Alican A.'nın cep telefonu incelenince ilk vukuatı olmadığı da çok geçmeden anlaşıldı.

EVİNE GİDEN KADINI GİZLİ GİZLİ KAMERAYA ALDI

Olay, dün öğle saatlerinde Sultangazi 50. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir kişi ara sokakta yürüyerek evine giden genç kadının cep telefonuyla gizlice fotoğraflarını çekmeye başladı. Çevredekiler durumu fark edince Alican A.'nın yanına geldi.

MAHALLELİ ADAMI EVİRE ÇEVİRE DÖVDÜ

Genç kadını durumdan haberdar eden vatandaşlar, Alican A.'yı darbetmeye başladı. Mahalle sakinleri tarafından darbedilen Alican A., ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

TELEFONUNDAN BAŞKA KADINLARIN DA FOTOĞRAFLARI ÇIKTI

Genç kadın polis merkezi amirliğine giderek Alican A.'dan şikayetçi oldu. Alican A.'nın cep telefonunu inceleyen polis, telefonda başka kadınlara ait gizlice çekilmiş fotoğraflar olduğunu tespit etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen Alican A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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(DHA)

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