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Bursa'da eski eşini başka bir erkekle görünce cinnet getiren polisten akılalmaz savunma... Cezası belli oldu!

27.09.2023 14:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da cinnet getirerek eski eşi ve arkadaşını öldüren polisin yaşattığı dehşet güvenlik kameralarına yansımıştı. O polisin cezası belli oldu. İşte tüm detaylar!

Bursa'da eski eşini başka bir erkekle görünce cinnet getiren polisten akılalmaz savunma... Cezası belli oldu!

Polisin işlediği o korkunç cinayet anları güvenlik kameraları ve vatandaşların cep telefonu kameralarına yansımıştı. Mahkeme o polise iki kez ağırlaştırılmış müebbet cezası verdi. Olayda tesadüfen yoldan geçen bir kişi de kurşunların hedefi olarak yaralanmıştı.

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ESKİ EŞİNİ BİR ERKEKLE GÖRÜNCE...

Olay, 12 Şubat 2022 tarihinde Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi Akademi Caddesi'nde meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Bilal Ağır (52), 2 ay önce boşandığı Yasemin Ağır'ın kullandığı 26 DC 016 plakalı otomobili, yanında bir erkekle görünce önünü kesip durdurdu. Eski eşi ile yanındaki Yahya Aydın'ı araçtan indirip darbeden Bilal Ağır, daha sonra belinden çıkardığı tabancayla peş peşe ateş etti. Hastaneye kaldırılan Sakarya Ortaokulu Müdürü Yasemin Ağır hayatını kaybetti. Diğer ağır yaralı Yahya Aydın da, olaydan 12 gün sonra hayatını kaybetti.

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"AMACIM KONUŞMAKTI..."

'Kasten öldürmek' ve 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından tutuklu bulunan Bilal Ağır'ın 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşması görüldü. Mahkemede, hayatını kaybeden Yasemin Ağır ve Yahya Aydın'ın yakınları, taraf avukatları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Bursa Barosu Kadın Hakları Merkezinin vekilleri hazır bulundu.

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Cumhuriyet Savcısı mütalaasında, sanığın "tasarlayarak eski eşi öldürme", "tasarlayarak öldürme" "yaralama" ve "mala zarar verme" suçlarından cezalandırılmasını istedi. Söz verilen sanık Bilal Ağır, mütalaayı kabul etmediğini belirterek, olayı planlayarak gerçekleştirmediğini belirterek, "Yasemin'in nerede olduğunu araştırmadım. Araçla tesadüfen karşılaştım. Amacım konuşmaktı. Bana hakaretler edildi. Olay sebebiyle pişmanım. Böyle olacağını bilmiyordum" ifadesini kullandı.

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Mahkeme heyeti, sanık Bilal Ağır'ı, eski eşi Yasemin Ağır'a karşı eylemi sebebiyle "boşandığı eşe karşı tasarlayarak öldürme", Yahya Aydın'a yönelik eylemi dolayısıyla da "tasarlayarak öldürme" suçlarından iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırdı. Heyet, sanık hakkında "yaralama" ve "mala zarar verme" suçlarında ise hüküm kurulmasına yer olmadığına karar verdi. (İHA)

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