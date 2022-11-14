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Evini, arabasını kasırga yutmuştu! Ahu Tuğba yeni fırtınada gördüğü karşısında şoke oldu

14.11.2022 11:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika’nın Florida eyaletini vuran Ian Kasırgası, Ahu Tuğba’nın eviyle arabasını da yutmuştu. 2018 model Cadillac aracı ile evi sular altında kalan Ahu Tuğba her şeyini bırakıp kızı Anjelik ile birlikte güneye doğru gitmişti. Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Al Sana Haber'e attığı yeni görüntüde ise gördükleri karşısında şoke oldu. Son çıkan fırtınada Tuğba'nın evinin önünden köpek balığı geçti.

Evini, arabasını kasırga yutmuştu! Ahu Tuğba yeni fırtınada gördüğü karşısında şoke oldu

Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Ahu Tuğba bir süredir kızı Anjelik ile ABD’nin Florida ilçesinde gözlerden uzak bir yaşam sürüyor. Son olarak 100’ü aşkın insanın ölümüne neden olan Ian Kasırgası, Yeşilçam’ın ünlü ismi Ahu Tuğba’yı da zor durumda bırakmıştı.

Tuğba evi su basınca kızını da alıp apar topar son anda evden çıkmıştı. Evi ve arabası sular altında kalan Ahu Tuğba yeni bir fırtına yüzünden zor durumda kaldı. Arabasının içindeyken fırtınaya yakalanan Tuğba çektiği görüntüleri Al Sana Haber'e gönderdi.

Ekran Alıntısı

Tuğba o anlarda gördükleri karşısında şoke oldu. Ahu Tuğba'nın bulunduğu yerin önünden köpek balıkları geçti.

Kasırgada evi ve arabası sular altında kaldı! Korkunç olaydan kaçıp... Kasırgada evi ve arabası sular altında kaldı! Korkunç olaydan kaçıp...

Sunucular da o anlarda şaşkınlıklarını gizleyemeyerek "Zenginliğin böylesi" yorumları yaptı.

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