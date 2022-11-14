Evini, arabasını kasırga yutmuştu! Ahu Tuğba yeni fırtınada gördüğü karşısında şoke oldu

Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Ahu Tuğba bir süredir kızı Anjelik ile ABD’nin Florida ilçesinde gözlerden uzak bir yaşam sürüyor. Son olarak 100’ü aşkın insanın ölümüne neden olan Ian Kasırgası, Yeşilçam’ın ünlü ismi Ahu Tuğba’yı da zor durumda bırakmıştı.

Tuğba evi su basınca kızını da alıp apar topar son anda evden çıkmıştı. Evi ve arabası sular altında kalan Ahu Tuğba yeni bir fırtına yüzünden zor durumda kaldı. Arabasının içindeyken fırtınaya yakalanan Tuğba çektiği görüntüleri Al Sana Haber'e gönderdi.

Tuğba o anlarda gördükleri karşısında şoke oldu. Ahu Tuğba'nın bulunduğu yerin önünden köpek balıkları geçti.

Sunucular da o anlarda şaşkınlıklarını gizleyemeyerek "Zenginliğin böylesi" yorumları yaptı.

