Evinin balkonunda dehşeti yaşadı! Metrelerce yüksekten düşen adamın boynuna demir saplandı

Hindistan'ın Bhopal kentinde yaşayan Ranjit isimli bir adam evinin balkonunda tamirat işleri yaptığı sırada bir anda dengesini kaybederek yere düştü. Düştüğü yerde 4 metrelik demir bir çubuk bulunan adam dehşeti yaşadı. Demir çubuk boynundan girip dilini keserek çenesinin diğer yanından çıktı. Olaydan sonra Ranjit, tedavi altına alınmak için hastaneye kaldırıldı. Ranjit’in boynuna saplanan demir çubuk 2 saatlik operasyonun sonucunda çıkartıldı.

DOKTORLAR ŞANSLI OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Doktorlar Ranjit’in şanslı olduğunu dile getirdi. Çünkü demir çubuk yemek borusu veya nefes borusuna saplanmamıştı.

Aksi takdirde Ranjit’in hayatının tehlikede olabileceğini belirten doktorlar, kısa sürede hastaneye getirilen adamın durumunun stabil olduğunu belirtti.



