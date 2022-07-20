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  4. Evinin balkonunda dehşeti yaşadı! Metrelerce yüksekten düşen adamın boynuna demir saplandı

Evinin balkonunda dehşeti yaşadı! Metrelerce yüksekten düşen adamın boynuna demir saplandı

20.07.2022 09:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hindistan'ın Bhopal kentinde yaşayan 30 yaşındaki Ranjit isimli bir adam evinin balkonundan aşağıya düştü. Boynuna demir saplanan adamın çarpmanın etkisiyle, demir parçası dilini keserek çenesinin diğer tarafından çıktı. 4 metre uzunluğundaki demir çubukla hastaneye kaldırılan adam tedavi altına alındı.

Evinin balkonunda dehşeti yaşadı! Metrelerce yüksekten düşen adamın boynuna demir saplandı

Hindistan'ın Bhopal kentinde yaşayan Ranjit isimli bir adam evinin balkonunda tamirat işleri yaptığı sırada bir anda dengesini kaybederek yere düştü. Düştüğü yerde 4 metrelik demir bir çubuk bulunan adam dehşeti yaşadı. Demir çubuk boynundan girip dilini keserek çenesinin diğer yanından çıktı. Olaydan sonra Ranjit, tedavi altına alınmak için hastaneye kaldırıldı. Ranjit’in boynuna saplanan demir çubuk 2 saatlik operasyonun sonucunda çıkartıldı.

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DOKTORLAR ŞANSLI OLDUĞUNU SÖYLEDİ

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Doktorlar Ranjit’in şanslı olduğunu dile getirdi. Çünkü demir çubuk yemek borusu veya nefes borusuna saplanmamıştı.

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Aksi takdirde Ranjit’in hayatının tehlikede olabileceğini belirten doktorlar, kısa sürede hastaneye getirilen adamın durumunun stabil olduğunu belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan
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