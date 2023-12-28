Evinin haliyle dalga konusu olmuştu! Kim Kardashian kıyafetiyle sosyal medyayı salladı

Reality show yıldızı ve sosyal medya fenomeni olmasının yanı sıra milyar dolarlık bir markanın da sahibi olan Kim kardashian malikaneyi andıran lüks evini yılbaşına uygun dekore etti. Ancak Kim'in paylaşımına "Görgüsüz", "Zenginliğin mide bulandırıcı görüntüsü" eleştirileri yağdı.

Eleştirileri umursamayan ve paylaşımlarına devam eden Kim Noel için de çok iddialıydı.

Kim Kardashian, 60 milyon dolarlık malikanesinde ailesinin yıllık Noel Arifesi partisine ev sahipliği yaparken vintage Mugler elbisesiyle kesinlikle göz kamaştırıcıydı.

SKIMS'in 43 yaşındaki kurucusu elbisesiyle poz verirken kıvrımlarını sergiledi ve derin göğüs dekoltesiyle de hayranlarını mest etti.







