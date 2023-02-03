'Evinizde oturun' İstanbullular dikkat! Çarpıcı kar uyarısı... Sömestr tatili uzayacak mı? Kar tatili olur mu? Son dakika yurt geneli 3-7 Şubat hava durumu tahmini

İstanbul'a kar yağacak mı? İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Uzun süredir tüm yurtta beklenen kar yağışı pek çok noktada olduğu gibi İstanbul'da da gerçekleşmiş ancak ardından sona ermişti. Şimdi İstanbullular, kente ne zaman yeniden kar yağacağını araştırıyor. Meteoroloji uzmanlarının günlerdir devam eden uyarılarından sonra Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen çarpıcı bir tahmin yaptı ve uyarıda bulundu. Peki, kar tatili olacak mı? Sömestr tatili uzar mı? İşte tüm merak edilenler ve tüm yurtta 3-7 Şubat hava durumu tahmini...

ORHAN ŞEN'DEN İSTANBUL İÇİN SON HAVA DURUMU TAHMİNİ

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla son hava durumu tahminini paylaştı. Şen paylaşımında "İstanbul bugün cuma yağmurlu. Akşam yağış yok. Öğlen saatlerinde yüksekler karla karışık yağmurlu. Sıcaklık 8 C." dedi.

İSTANBULLULAR! PAZAR GÜNÜNE DİKKAT

İstanbul'da beklenen kar yağışı için hafta sonunu işaret eden Orhan Şen çarpıcı ifadeler kullandı. "Pazar evinizde oturun kar var. Pazartesi salı hatta çarşamba da var." dedi.

SÖMESTR TATİLİ UZAR MI? İSTANBUL'DA KAR TATİLİ OLACAK MI?

Pek çok öğrenci ve veli tarafından kar tatili olup olmayacağı, dolayısıyla sömestr tatilinin uzayıp uzamayacağı merak ediliyor. Bununla ilgili Şen'in kurduğu bir cümle dikkat çekti. Şen, "Sömestr tatiline pazartesiyi de katsak iyi olur." ifadesini kullandı.

"KIYILAR HARİÇ HER YERDE"

Orhan Şen bir sonraki paylaşımında ise "Pazar pazartesi salı Anadolu'da da kar var. Bu günlerde kıyılar hariç yerde kar örtüsü artar." dedi.

3 ŞUBAT HAVA DURUMU TAHMİNİ

4 ŞUBAT HAVA DURUMU TAHMİNİ

5 ŞUBAT HAVA DURUMU TAHMİNİ

6 ŞUBAT HAVA DURUMU TAHMİNİ

7 ŞUBAT HAVA DURUMU TAHMİNİ



