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Evlat edindikleri çocuk 23 yaşında genç bir kadın çıktı! “Bir çocuğu taklit ediyordu ve bizi öldürmeye çalıştı”

12.05.2023 08:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

45 yaşındaki Kristine Barnett ve 43 yaşındaki Michael Barnett evlat edindikleri Natalie Grace isimli bir çocuğun aslında 23 yaşında genç bir kadın olduğunu öğrendiklerinde büyük bir şaşkınlık yaşadı. Grace’nin kendilerini öldürmeye çalıştığını iddia eden çift durumu polise şikayet edince gerçek ortaya çıktı.

Evlat edindikleri çocuk 23 yaşında genç bir kadın çıktı! “Bir çocuğu taklit ediyordu ve bizi öldürmeye çalıştı”

Amerika Birleşik Devletleri’nin Indiana eyaletinde yaşayan 45 yaşındaki Kristine Barnett ve 43 yaşındaki Michael Barnett, 6 yaşındaki küçük bir Ukraynalı kız evlat edindiklerini düşünmüşlerdi. Ancak evlat edindikleri Natalie Grace’in Latince adıyla dwarfizm denilen cücelik nedeniyle 6 yaşındaki çocuğun fiziksel görüntüsüne sahip olmasına rağmen aslında 23 yaşında olduğu ortaya çıktı. Barnett bir çocuğu taklit eden Grace’in onları öldürmeye çalıştığını dile getirerek şikayetçi oldu.

ŞÜPHELERİ ARTMAYA BAŞLADI

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Evlat edindikten kısa bir süre sonra Grace’in kendilerine şiddet uygulamaya başladığını ve diğer çocuklarını bıçakla tehdit ettiğini iddia eden Barnett, “O dönemde yaşıyla ilgili şüphelenmeye başladık. Karımı zehirleyerek öldürmeye çalıştı. Bir gece uyandığımızda bıçakla yatağımızın başında duruyordu” dedi.

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Çiftin biyolojik oğulları Jake iddiaları doğrulayarak, “Natalia’nın yanında kendimi güvende hissetmiyordum. Her an bana bir şey yapabilecekmiş gibi bakıyordu. Onunla yaşamak gerçekten çok korkunçtu” diye konuştu.

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