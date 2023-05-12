Evlat edindikleri çocuk 23 yaşında genç bir kadın çıktı! “Bir çocuğu taklit ediyordu ve bizi öldürmeye çalıştı”

Amerika Birleşik Devletleri’nin Indiana eyaletinde yaşayan 45 yaşındaki Kristine Barnett ve 43 yaşındaki Michael Barnett, 6 yaşındaki küçük bir Ukraynalı kız evlat edindiklerini düşünmüşlerdi. Ancak evlat edindikleri Natalie Grace’in Latince adıyla dwarfizm denilen cücelik nedeniyle 6 yaşındaki çocuğun fiziksel görüntüsüne sahip olmasına rağmen aslında 23 yaşında olduğu ortaya çıktı. Barnett bir çocuğu taklit eden Grace’in onları öldürmeye çalıştığını dile getirerek şikayetçi oldu.

ŞÜPHELERİ ARTMAYA BAŞLADI

Evlat edindikten kısa bir süre sonra Grace’in kendilerine şiddet uygulamaya başladığını ve diğer çocuklarını bıçakla tehdit ettiğini iddia eden Barnett, “O dönemde yaşıyla ilgili şüphelenmeye başladık. Karımı zehirleyerek öldürmeye çalıştı. Bir gece uyandığımızda bıçakla yatağımızın başında duruyordu” dedi.

Çiftin biyolojik oğulları Jake iddiaları doğrulayarak, “Natalia’nın yanında kendimi güvende hissetmiyordum. Her an bana bir şey yapabilecekmiş gibi bakıyordu. Onunla yaşamak gerçekten çok korkunçtu” diye konuştu.