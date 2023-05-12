Sosyal medyada dolaşırken kendi cinsel içerikli videosuna denk geldi! “O kadar inandırıcıydı ki...”

İngiltere’de yaşayan Kate Isaacs isimli bir kadın sosyal medyada zaman geçirdiği sırada telefon ekranında bir anda ortaya çıkan bildirime tıkladı. Mesajları ve bildirimleri arasında çıkan mesaja basan kadının karşısına bir video çıktı. Videoyu oynattığında ise cinsel eylemleri gösteren pornografik görüntülere rastladı. Görüntülerdeki kişinin ise kendisi olduğunu anlaması uzun sürmedi. O anlarda kendisine ait olduğunu düşündüğü videoları gördüğünde Isaacs, “Yumruk atılmış gibi hissettim. Düzgün düşünemiyordum. Kafamın içinden ‘Bu neredeydi? Biri bunu benden habersiz mi çekmiş? Bunu neden ben hatırlamıyorum?’ düşünceleri geçti” dedi.

“ANLAMAM DAKİKALARCA SÜRDÜ”

Görüntülere dikkatli bir şekilde baktığında Isaacs yüzünün başka bir kadının bedeninin yerleştirildiğini fark etti. Kendisini tanıyan herkesin görüntülerdeki kadını Isaac zannedeceğini ifade eden genç kadın, “O kadar inandırıcıydı ki ben olmadığımı anlamam dakikalarca sürdü. Beni tanıyan herkes aynı şeyi düşünürdü. Herkesin görmesi için orada duruyordu. Kendimi ihlal edilmiş hissettim” dedi.

Isaac rahatsız edici porno videosunu kimin yaptığını hiçbir zaman öğrenemedi, ancak geçmişte "rıza dışı porno"nun yükselişinden bahsettiği için özellikle hedef alındığına inanıyor. 2019'da başlatılan NotYourPorn adlı başarılı bir kampanyanın kurucusu olarak Isaac özellikle kadınların bedenlerinin pronografik amaçlarla kullanılması sorununa dikkat çekmek için pek çok eylem gerçekleştirmişti.



