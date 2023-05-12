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Sosyal medyada dolaşırken kendi cinsel içerikli videosuna denk geldi! “O kadar inandırıcıydı ki...”

12.05.2023 07:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’nin Derbyshire bölgesinde yaşayan Kate Isaacs isimli bir kadın Twitter’da gezindiği sırada kendisine gönderilen bağlantı linkine tıkladı. Açılan sayfadaki videoyu oynattığında ise bir anda kendisine ait pornografik görüntüler olduğunu görünce şoke oldu. Görüntülerin sahte olduğunu söyleyerek şikayette bulunan Isaacs, “O kadar inandırıcıydı ki kimsenin bunun sahte olduğunu düşünmeyecek” dedi.

Sosyal medyada dolaşırken kendi cinsel içerikli videosuna denk geldi! “O kadar inandırıcıydı ki...”

İngiltere’de yaşayan Kate Isaacs isimli bir kadın sosyal medyada zaman geçirdiği sırada telefon ekranında bir anda ortaya çıkan bildirime tıkladı. Mesajları ve bildirimleri arasında çıkan mesaja basan kadının karşısına bir video çıktı. Videoyu oynattığında ise cinsel eylemleri gösteren pornografik görüntülere rastladı. Görüntülerdeki kişinin ise kendisi olduğunu anlaması uzun sürmedi. O anlarda kendisine ait olduğunu düşündüğü videoları gördüğünde Isaacs, “Yumruk atılmış gibi hissettim. Düzgün düşünemiyordum. Kafamın içinden ‘Bu neredeydi? Biri bunu benden habersiz mi çekmiş? Bunu neden ben hatırlamıyorum?’ düşünceleri geçti” dedi.

“ANLAMAM DAKİKALARCA SÜRDÜ”

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Görüntülere dikkatli bir şekilde baktığında Isaacs yüzünün başka bir kadının bedeninin yerleştirildiğini fark etti. Kendisini tanıyan herkesin görüntülerdeki kadını Isaac zannedeceğini ifade eden genç kadın, “O kadar inandırıcıydı ki ben olmadığımı anlamam dakikalarca sürdü. Beni tanıyan herkes aynı şeyi düşünürdü. Herkesin görmesi için orada duruyordu. Kendimi ihlal edilmiş hissettim” dedi.

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Isaac rahatsız edici porno videosunu kimin yaptığını hiçbir zaman öğrenemedi, ancak geçmişte "rıza dışı porno"nun yükselişinden bahsettiği için özellikle hedef alındığına inanıyor. 2019'da başlatılan NotYourPorn adlı başarılı bir kampanyanın kurucusu olarak Isaac özellikle kadınların bedenlerinin pronografik amaçlarla kullanılması sorununa dikkat çekmek için pek çok eylem gerçekleştirmişti.

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sosyal medya Pornografik film oyuncusu yapay zeka

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