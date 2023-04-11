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  4. Amerika’da ilginç olay! Sanık Türk, polis şefi Türk, savcı Türk... Cinayete teşebbüsten tutuklandı

Amerika’da ilginç olay! Sanık Türk, polis şefi Türk, savcı Türk... Cinayete teşebbüsten tutuklandı

11.04.2023 08:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nin New Jersey eyaletinde yaşanan bir olay ilginç bir tesadüfe sahne oldu. 32 yaşındaki Türk asıllı Şerif Zorba cami imamı Sayed Elnakib’i bıçakladığı için tutuklandı. Olayda sanığın Türk, o bölgede görev yapan ve sanığı yakalayan polisin Türk, olayı soruşturan savcının da Türk asıllı Bülent Can olduğu ortaya çıktı.

Amerika Birleşik Devletleri’nin New Jersey eyaletinde 32 yaşındaki Şeirf Zorba Paterson’daki Ömer Camii’nde İmam Sayede Elnakib’i bıçakladığı iddiasıyla tutuklandı. Olayın sabah namazı sırasında gerçekleştirildiği ve Şerif Zorba’nın imamın arkasından yaklaşarak onu sırtından bıçakladığı açıklandı. Güvenlik kamerası görüntülerinde Zorba ibadet ettiği sırada aniden ayağa kalkarak imamın sırtına doğru hareket ettiği ve bıçaklama olayın ardından camiinin arka kapısından kaçmaya çalıştığı görüldü.

NEDENİ HALA ARAŞTIRILIYOR

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Zorba’nın  birinci derece cinayete teşebbüs, üçüncü derece yasa dışı bir amaç için silah bulundurma ve dördüncü derece suç teşkil eden ateşli silah bulundurmakla suçlandığı belirtildi.

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Passaic İlçe Savcılığı'ndan kıdemli savcı yardımcısı Bülent Can, cinayetin nedenini hâlâ araştırdıklarını söyledi. 

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cinayet İmam Amerika New Jersey

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