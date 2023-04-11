Amerika’da ilginç olay! Sanık Türk, polis şefi Türk, savcı Türk... Cinayete teşebbüsten tutuklandı

Amerika Birleşik Devletleri’nin New Jersey eyaletinde 32 yaşındaki Şeirf Zorba Paterson’daki Ömer Camii’nde İmam Sayede Elnakib’i bıçakladığı iddiasıyla tutuklandı. Olayın sabah namazı sırasında gerçekleştirildiği ve Şerif Zorba’nın imamın arkasından yaklaşarak onu sırtından bıçakladığı açıklandı. Güvenlik kamerası görüntülerinde Zorba ibadet ettiği sırada aniden ayağa kalkarak imamın sırtına doğru hareket ettiği ve bıçaklama olayın ardından camiinin arka kapısından kaçmaya çalıştığı görüldü.

NEDENİ HALA ARAŞTIRILIYOR

Zorba’nın birinci derece cinayete teşebbüs, üçüncü derece yasa dışı bir amaç için silah bulundurma ve dördüncü derece suç teşkil eden ateşli silah bulundurmakla suçlandığı belirtildi.

Passaic İlçe Savcılığı'ndan kıdemli savcı yardımcısı Bülent Can, cinayetin nedenini hâlâ araştırdıklarını söyledi.