Evleneceği iddia edilmişti! Zeynep Bastık'tan açıklama gecikmedi

Şarkıları ve sahne performansları ile adından söz ettiren Zeynep Bastık en son doğum günü kutlamasında tercih ettiği konseptle ilgi odağı olmuştu. Roman havası konseptli doğum günüyle çok konuşulan Zeynep Bastık yeni sevgilisini doğum gününde ilan etmişti.

Zeynep Bastık ile ilgili kulislerde bomba bir iddia konuşulmaya başlandı. Günaydın'dan Bülent Cankurt'un haberine göre, Bastık'ın yarın sevgilisi Ali Can Ayyıldız ile Şişli'de bir düğün salonunda roman düğünü yaparak evleneceği iddia edildi.

Ünlü şarkıcı hakkında çıkan iddialara ise bugün sosyal medya hesabından yaptığı bir açıklama ile cevap verdi.

Bastık evleneceği yönündeki haberleri; 'Komik ve yalan bir haberin açıklamasını yapacağım. Yarın benim evleniyor olmam. Şişli'de bir düğün salonunda roman düğünü yapıyor olmamla ilgili tuhaf bir haber dolanıyor. Size kötü bir haberim var. Evlenmiyorum' diyerek yalanladı.







