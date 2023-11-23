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Evleneceği iddia edilmişti! Zeynep Bastık'tan açıklama gecikmedi

22.11.2023 08:33 | Son Güncelleme:
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Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Zeynep Bastık özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor. Her paylaşımı olay olan ünlü şarkıcının sevgilisi Ali Can Ayyıldız ile yarın evleneceği iddia edilmişti. Ünlü isim hakkında çıkan iddialara cevap verdi.

Şarkıları ve sahne performansları ile adından söz ettiren Zeynep Bastık en son doğum günü kutlamasında tercih ettiği konseptle ilgi odağı olmuştu. Roman havası konseptli doğum günüyle çok konuşulan Zeynep Bastık yeni sevgilisini doğum gününde ilan etmişti.

Zeynep Bastık sevgilisi

Zeynep Bastık ile ilgili kulislerde bomba bir iddia konuşulmaya başlandı. Günaydın'dan Bülent Cankurt'un haberine göre, Bastık'ın yarın sevgilisi Ali Can Ayyıldız ile Şişli'de bir düğün salonunda roman düğünü yaparak evleneceği iddia edildi.

Zeynep Bastık 2

Ünlü şarkıcı hakkında çıkan iddialara ise bugün sosyal medya hesabından yaptığı bir açıklama ile cevap verdi.

bastık 2

Bastık evleneceği yönündeki haberleri; 'Komik ve yalan bir haberin açıklamasını yapacağım. Yarın benim evleniyor olmam. Şişli'de bir düğün salonunda roman düğünü yapıyor olmamla ilgili tuhaf bir haber dolanıyor. Size kötü bir haberim var. Evlenmiyorum' diyerek yalanladı.

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