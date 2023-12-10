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Evleneceksen Gel ile tanındı... 'Apaçi Mustafa'dan Seda Sayan'a: Sahtekar...

10.12.2023 08:35 | Son Güncelleme:
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Sunuculuğunu Seda Sayan ve Uğur Arslan'ın üstlendiği programla "Apaçi Mustafa" olarak tanınan Mustafa Bilginer şoke eden bir paylaşım yaptı. Apaçi Mustafa Seda Sayan'ı sahtekar olarak nitelendirdi.

Evleneceksen Gel ile tanındı... 'Apaçi Mustafa'dan Seda Sayan'a: Sahtekar...

Bir dönemin izdivaç programlarından Evleneceksen Gel'e katılarak "Apaçi Mustafa" olarak tanınan Mustafa Bilginer geçtiğimiz günlerde Filistinli kadınlarla ilgili paylaşımlarıyla gündeme gelmişti.

Son haliyle dikkat çeken Apaçi Mustafa bu sefer de Seda Sayan'ı topa tuttu. Bilginer, Evleneceksen Gel programının sunucusu Seda Sayan’ı sahtekarlıkla suçladı.

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Sosyal medyada gündem olan videoda Apaçi Mustafa, “Arkadaşlar biliyorsunuz ben Seda Sayan’ın programına katılan Apaçi Mustafa. Bana programda ev, araba, eşya ve iş vermişlerdi. Onların hepsi yalan. Hiçbirine inanmayın. Başta Seda Sayan olmak üzere hepsinin Allah belasını versin. Hepsi sahtekar. Onlara inanmayın. Beni kandırdılar bari sizi kandırmasınlar” ifadelerini kullandı.

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