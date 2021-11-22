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  4. Evlenme bağımlılığı olan kadın 12 kez evlendi! Deneyimini televizyon programında anlattı

Evlenme bağımlılığı olan kadın 12 kez evlendi! Deneyimini televizyon programında anlattı

22.11.2021 13:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

“Benim Tuhaf Alışkanlığım” ve “Aşırı Pintiler” gibi birçok ilginç televizyon programına ev sahipliği yapan TLC yepyeni şovu “Evlenme Bağımlıları” ile adından söz ettirmeyi başardı. Programın son katılımcısı olan 52 yaşındaki Monette Dias, toplamda 11 kez evlenip boşandı ve gerçek aşkı bulmak istediğini ifade eden Dias 12’nci eşini aradığını söyledi.

Evlenme bağımlılığı olan kadın 12 kez evlendi! Deneyimini televizyon programında anlattı

“Evlenme Bağımlıları” programına şu anki erkek arkadaşı John ile birlikte katılan Dias, gerçek aşka inandığını belirtti. Gerçek aşkın ve doğru kişinin sonunda onu bulacağını ifade eden Dias’ın 11 evliliğinin süresi de merak konusu oldu. Kendisinin bugüne kadar en kısa evliliğinin 6 hafta en uzun evliliğinin 10 sene sürdüğünü ifade etti.

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“DİNDAR BİR AİLEDE BÜYÜDÜM”

Çocukluğundan beri dindar bir ailede büyüdüğünden ve hayatında dini unsurların geniş bir yer kapladığından söz eden Dias, evliliğin kendisi için önemli bir müesse olduğunu belirtti. Erkek arkadaşlarıyla flört etmek yerine nikâh masasına oturduğunu dile getiren Dias, “Sevgilim olan erkekler hayat tarzımı gördükten sonra bana hemen evlenme teklifi ediyorlar. Ben de kabul ediyorum” dedi.

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