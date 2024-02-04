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Evlenmek için kuyumcuyu soyduklarını söylemişlerdi! Şüpheliler ile ilgili karar verildi

04.02.2024 00:49 | Son Güncelleme:
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Geçtiğimiz günlerde Sultangazi'de şaşırtan bir olay yaşanmıştı. Motosikletle gelerek soymaya çalıştıkları kuyumcu dükkanında esnafın yardımı ile yakalandılar. Şüpheli çiftin ifadesinde, evlenmek için para bulamayıp kuyumcu soymaya çalıştıkları yer aldı. Esnaf tarafından yakalanan şüphelilerle ilgili karar verildi

Evlenmek için kuyumcuyu soyduklarını söylemişlerdi! Şüpheliler ile ilgili karar verildi

Olay, dün saat 10.30 sıralarında Esentepe Mahallesi'nde bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Azerbaycanlı Öznur H. (22) ve sevgilisi Enes E. (27), bir kuyumcu dükkânını gözlerine kestirerek içeri girdi. Enes E., yanındaki tabancayı iş yeri çalışanına doğrultarak kuyumcuyu soymaya çalıştı. Bu sırada çevredeki esnaf durumu fark ederek kuyumcuya girdi.

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Silahlı soyguncuları etkisiz hale getiren esnaf, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, soyguncuları emniyete götürdü. Şüpheli çiftin polis ekiplerine verdiği ifadede, evlenmek için para bulamadıklarını, bu nedenle kuyumcuyu soymaya çalıştıklarını söyledikleri öğrenildi.

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Yapılan incelemelerde Öznur H. ve Enes E.’nin arkadaş oldukları, olay yerine motosikletle geldikleri, her ikisinin de benzer suçlardan suç kaydının olduğu ortaya çıktı. Her iki şüpheli de karakoldaki işlemlerinin ardından ‘yağma’ suçundan sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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(DHA)

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kuyumcu evlilik
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